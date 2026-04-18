Szkoła wolna od telefonów komórkowych? Poznaliśmy zwycięzcę Olimpiady „Bezpieczny i Przyjazny Region”

Laureatka XIV edycji Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i Przyjazny Region" wraz z organizatorami ze straży miejskiej

Program autorstwa uczennicy Karoliny Idzik z I Liceum Ogólnokształcącego z Nakła nad Notecią zwyciężył w XIV edycji Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i Przyjazny Region”.

Do rywalizacji przystąpiło 400 uczniów z kujawsko-pomorskich szkół. Najpierw były testy, a w finale zaledwie dziesięcioro z nich musiało przedstawić przed komisją konkursową swoje projekty, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa w szkole lub miejscu zamieszkania.



Tytuł zwycięskiej pracy Karoliny Idzik to „Co za dużo, to niezdrowo”. - Chodzi o zapobieganie uzależnieniom od telefonu mojej szkole, to jest ogromny problem - mówi laureatka. - Postanowiłam dać im zamiennik w postaci gier planszowych i aktywnych przerw spędzonych z rówieśnikami na boisku szkolnym czy też na siłowni - dodaje i przyznaje, że nie spodziewała się wygranej. Pozytywnie ją to zaskoczyło.



Nagrodą główną w olimpiadzie był indeks na uczelnię wyższą, ale też liczne nagrody rzeczowe. Organizatorzy, a więc regionalna straż miejska, zapowiadają przeprowadzenie 15. edycji wydarzenia w przyszłym roku.

