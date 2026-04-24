Reportażyści PR PiK z nominacją do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”

2026-04-24, 17:46 Redakcja

Reportaże „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej–Kuras oraz „Plan B” Michała Słobodziana otrzymały nominację do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”/fot. Piotr Ulanowski

Reportaże „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej–Kuras oraz „Plan B” Michała Słobodziana otrzymały nominację do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”.

Kapituła konkursu, w której zasiadają między innymi Ewa Ewart, Wojciech Jagielski czy Karolina Wigura, wybrała do finału kategorii „Reportaż Radiowy Roku” trzy prace, w tym aż dwie z naszej rozgłośni. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali w Warszawie w połowie maja.



Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras „Tyle i aż tyle” to opowieść matki, która po śmierci dziecka walczyła o nieograniczony dostęp rodziców do oddziałów intensywnej terapii. Z kolei reportaż „Plan B” Michała Słobodziana to historia państwa Mendelewskich z Torunia, którzy walczą o budowę pierwszego w regionie domu dla niesamodzielnych osób w spektrum autyzmu.



Patronem konkursu, w którym doceniani są także twórcy prasowi, telewizyjni i internetowi jest Melchior Wańkowicz, wybitny polski pisarz i dziennikarz, który w wyjątkowy sposób łączył sztukę reporterską z elementami fikcji.



