Reportażyści PR PiK z nominacją do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”

2026-04-24, 17:46  Redakcja
Reportaże „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej–Kuras oraz „Plan B” Michała Słobodziana otrzymały nominację do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”/fot. Piotr Ulanowski

Reportaże „Tyle i aż tyle” Adriany Andrzejewskiej–Kuras oraz „Plan B” Michała Słobodziana otrzymały nominację do prestiżowej Nagrody Dziennikarskiej Polskiego Radia „Melchiory”.

Kapituła konkursu, w której zasiadają między innymi Ewa Ewart, Wojciech Jagielski czy Karolina Wigura, wybrała do finału kategorii „Reportaż Radiowy Roku” trzy prace, w tym aż dwie z naszej rozgłośni. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali w Warszawie w połowie maja.

Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras „Tyle i aż tyle” to opowieść matki, która po śmierci dziecka walczyła o nieograniczony dostęp rodziców do oddziałów intensywnej terapii. Z kolei reportaż „Plan B” Michała Słobodziana to historia państwa Mendelewskich z Torunia, którzy walczą o budowę pierwszego w regionie domu dla niesamodzielnych osób w spektrum autyzmu.

Patronem konkursu, w którym doceniani są także twórcy prasowi, telewizyjni i internetowi jest Melchior Wańkowicz, wybitny polski pisarz i dziennikarz, który w wyjątkowy sposób łączył sztukę reporterską z elementami fikcji.

Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras pt. „Tyle i aż tyle” jest do wysłuchania TUTAJ.
Reportaż Michała Słobodziana pt. „Plan B” jest do wysłuchania TUTAJ.

Śmiertelny wypadek samochodowy w Kujawsko-Pomorskiem

Śmiertelny wypadek samochodowy w Kujawsko-Pomorskiem

2026-04-26, 18:47
13-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej

13-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej

2026-04-26, 18:13
Dokładnie zbadali bydgoską Łuczniczkę i okazało się, że... nosi sandały

Dokładnie zbadali bydgoską „Łuczniczkę” i okazało się, że... nosi sandały

2026-04-26, 18:00
Tłumy Bydgoszczan i turystów bawiły się na Pikniku Kazimierza Wielkiego [ZDJĘCIA]

Tłumy Bydgoszczan i turystów bawiły się na Pikniku Kazimierza Wielkiego [ZDJĘCIA]

2026-04-26, 17:30
Pod Kruszwicą padły strzały, pociski uszkodziły pojazd. Policjanci wyjaśniają sprawę

Pod Kruszwicą padły strzały, pociski uszkodziły pojazd. Policjanci wyjaśniają sprawę

2026-04-26, 16:48
Wyjątkowa akcja strażaków z Radziejowa. Jeden ogolił głowę, wszyscy pomogli chorym dzieciom [wideo]

Wyjątkowa akcja strażaków z Radziejowa. Jeden ogolił głowę, wszyscy pomogli chorym dzieciom [wideo]

2026-04-26, 13:43
Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina. Można się zgłosić do bazy dawców szpiku

Pilnie potrzebny bliźniak genetyczny dla 52-letniego Bydgoszczanina. Można się zgłosić do bazy dawców szpiku

2026-04-26, 13:26
Rodzinna tragedia pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna

Rodzinna tragedia pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna

2026-04-26, 12:45
Motocykliści wjechali na płytę Starego Rynku. Rozumieją życie w drodze, więc oddają krew [zdjęcia]

Motocykliści wjechali na płytę Starego Rynku. Rozumieją życie w drodze, więc oddają krew [zdjęcia]

2026-04-26, 12:38
Duża zmiana przy ul. Focha w Bydgoszczy. Przy operze powstanie kolejne przejście dla pieszych

Duża zmiana przy ul. Focha w Bydgoszczy. Przy operze powstanie kolejne przejście dla pieszych

2026-04-26, 11:15

