W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]

2026-04-25, 14:45 Marcin Glapiak/KB

Akcja sprzątania Noteci/fot. Marcin Glapiak

Zabrali worki, rękawiczki i ruszyli nad rzekę. W Inowrocławiu przy przystani kajakowo -żeglarskiej ZHR odbyła się wiosenna akcja sprzątania Noteć. Kilkudziesięciu harcerzy i mieszkańców znów zebrało górę śmieci.

- Mamy znak drogowy i dwie takie olbrzymie opony, plus jeszcze jakąś rurę znalazłyśmy – mega dużą...



- Uwaga, uwaga! Po długich obradach zdecydowaliśmy, że w kategorii „śmieć ekstremalny” zwycięża... muszla klozetowa!



- Chcemy po prostu pływać czystą rzeką, chcemy w końcu odkłamać ten mit inowrocławski, że Noteć to jest brudna i niefajna rzeka. Właśnie że to jest piękna rzeka, z której możemy naprawdę korzystać. Jest rzeką, która właśnie po dzisiejszej akcji znowu stała się czysta. Możemy pływać kajakami bezpiecznie i w pięknych okolicznościach przyrody... - mówił bosman przystani Piotr Bandurski.



Była to już 12. akcja sprzątania Noteci zorganizowana przez harcerzy z ZHR.