W tym niechlubnym konkursie wygrała muszla klozetowa. Sprzątanie rzeki Noteci [zdjęcia]
Zabrali worki, rękawiczki i ruszyli nad rzekę. W Inowrocławiu przy przystani kajakowo -żeglarskiej ZHR odbyła się wiosenna akcja sprzątania Noteć. Kilkudziesięciu harcerzy i mieszkańców znów zebrało górę śmieci.
- Mamy znak drogowy i dwie takie olbrzymie opony, plus jeszcze jakąś rurę znalazłyśmy – mega dużą...
- Uwaga, uwaga! Po długich obradach zdecydowaliśmy, że w kategorii „śmieć ekstremalny” zwycięża... muszla klozetowa!
- Chcemy po prostu pływać czystą rzeką, chcemy w końcu odkłamać ten mit inowrocławski, że Noteć to jest brudna i niefajna rzeka. Właśnie że to jest piękna rzeka, z której możemy naprawdę korzystać. Jest rzeką, która właśnie po dzisiejszej akcji znowu stała się czysta. Możemy pływać kajakami bezpiecznie i w pięknych okolicznościach przyrody... - mówił bosman przystani Piotr Bandurski.
Była to już 12. akcja sprzątania Noteci zorganizowana przez harcerzy z ZHR.