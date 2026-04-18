Miasto Toruń przekaże teren pod budowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum im. prof. Czochralskiego

2026-04-18, 08:52  Michał Zaręba/MG
Wizualizacja Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Samorząd województwa znalazł nowe miejsce pod siedzibę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu.

Teren przy Szosie Okrężnej, w pobliżu kampusu akademickiego, ma zostać przekazany przez miasto. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano w tej sprawie list intencyjny.

– To bardzo ważny dzień i bardzo ważny dokument. Dziękuję panu prezydentowi za deklarację w nim zawartą – mówił marszałek Piotr Całbecki. - To nie jest częsta okoliczność, kiedy włodarze gminy deklarują rzecz niesamowitą – przeznaczenie bardzo ciekawego - w kontekście planów rozwojowych - obszaru na rozwój instytucji, która nie jest własnością miasta, ale wpisuje się immanentnie w strategię rozwoju gminy. Gdzie jak nie w Toruniu, mieście kopernikowskim, mają się rozwijać najwyższe technologie - dodał.

– Od początku tej kadencji jako nowa administracja Torunia robimy wszystko, żeby miasto stało się kopernikańskim hubem kreatywności, gdzie dziedzictwo naukowe spotyka się z nowoczesnymi technologami i innowacyjnymi metodami kreowania kwestii dotyczących nauki, komercjalizacji badań i również biznesu – komentował prezydent Paweł Gulewski.

Na przekazanie terenów o powierzchni ok. 1,5 ha zgodę musi jeszcze wyrazić Rada Miasta. Budowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum im. prof. Jana Czochralskiego ma potrwać dwa lata. Samorząd województwa planuje przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
