Jak zachęcać do siebie turystów? Bydgoszcz świetnym przykładem!

2026-04-28, 07:07 Monika Siwak/BN

18. Forum Promocji Turystycznej w Młynach Rothera/fot. Monika Siwak

Podczas 18. Forum Promocji Turystycznej w Młynach Rothera, organizowanego przez redakcję branżowego portalu „Wasza Turystyka”, przedstawiciele różnych firm i instytucji z regionu i całej Polski rozmawiali o tym, jak zachęcać turystów do odwiedzin ich miejscowości.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe - Młyny Rothera, a więc odnowiony zabytek na Wyspie Młyńskiej, przyciąga do Bydgoszczy coraz więcej osób. W ubiegłym roku padł rekord - jak mówi szef Bydgoskiego Centrum Informacji Leszek Woźniak, do miasta nad Brdą przyjechało ponad milion osób. - My od kilku lat już sukcesywnie te rekordy bijemy - dodaje.



Leszek Woźniak podaje liczby, które potwierdzają rosnącą popularność Bydgoszczy na mapie turystycznej Polski. - Mamy rocznie około 5 proc. więcej turystów odwiedzających Bydgoszcz - informuje w rozmowie z PR PiK. - Za zeszły rok, według naszych szacunków wychodzi nam, że to jest prawie milion 300 tysięcy osób, z czego około 800 tysięcy to są ci tacy właściwie turyści, czyli ci, którzy nocowali w Bydgoszczy, a ponad 450 tysięcy to tacy, którzy przyjechali do nas na kilka godzin - dodaje szef Bydgoskiego Centrum Informacji.



