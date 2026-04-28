Jak zachęcać do siebie turystów? Bydgoszcz świetnym przykładem!

2026-04-28, 07:07  Monika Siwak/BN
18. Forum Promocji Turystycznej w Młynach Rothera/fot. Monika Siwak

Podczas 18. Forum Promocji Turystycznej w Młynach Rothera, organizowanego przez redakcję branżowego portalu „Wasza Turystyka”, przedstawiciele różnych firm i instytucji z regionu i całej Polski rozmawiali o tym, jak zachęcać turystów do odwiedzin ich miejscowości.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe - Młyny Rothera, a więc odnowiony zabytek na Wyspie Młyńskiej, przyciąga do Bydgoszczy coraz więcej osób. W ubiegłym roku padł rekord - jak mówi szef Bydgoskiego Centrum Informacji Leszek Woźniak, do miasta nad Brdą przyjechało ponad milion osób. - My od kilku lat już sukcesywnie te rekordy bijemy - dodaje.

Leszek Woźniak podaje liczby, które potwierdzają rosnącą popularność Bydgoszczy na mapie turystycznej Polski. - Mamy rocznie około 5 proc. więcej turystów odwiedzających Bydgoszcz - informuje w rozmowie z PR PiK. - Za zeszły rok, według naszych szacunków wychodzi nam, że to jest prawie milion 300 tysięcy osób, z czego około 800 tysięcy to są ci tacy właściwie turyści, czyli ci, którzy nocowali w Bydgoszczy, a ponad 450 tysięcy to tacy, którzy przyjechali do nas na kilka godzin - dodaje szef Bydgoskiego Centrum Informacji.

Olbrzym o dwóch nazwach i dwóch legendach czeka na turystów w lasach Wdeckiego Parku Krajobrazowego [zdjęcia]

2026-04-28, 11:47
Trzymiesięczny areszt dla kobiety, która usłyszała zarzut zabójstwa męża - dowiedziało się PR PiK

2026-04-28, 11:20
Miliony za nazwę festiwalu. Prezydent Gulewski chce finansować ToruńCAMERIMAGE

2026-04-28, 10:41
Reanimacja motorowerzysty w Ściborzu (pow. inowrocławski). Trafił LPR-em do szpitala [ZDJĘCIA] [AKTUALIZACJA]

2026-04-28, 09:59
Majówka na rowerze Czemu nie Podpowiadamy, gdzie wyruszyć [Temat Tygodnia]

2026-04-28, 09:45
Z naczepy ciężarówki na ul. Petersona wysypały się metalowe elementy. Kierowca ukarany mandatem

2026-04-28, 09:03
Dr Malwina Krajewska: Mali bohaterowie walczący z rakiem stoją za sukcesem zbiórki i streama Łatwoganga [Rozmowa Dnia]

2026-04-28, 08:56
Nocny pożar w Mogilnie. W akcji brało udział 27 strażaków. Znamy wstępne przyczyny [ZDJĘCIA, WIDEO]

2026-04-28, 07:20
Ciało mężczyzny znaleziono w Wiśle we Włocławku. PR PiK dotarło do pierwszych ustaleń [AKTUALIZACJA]

2026-04-27, 22:31

