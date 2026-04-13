Toruń gotowy na nowy sezon turystyczny! Inauguracja już w najbliższy weekend

2026-04-13, 21:29 Monika Kaczyńska/DW

W 2025 roku miasto odwiedziło 2,7 mln osób. O 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej/Fot. Monika Kaczyńska

Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby turystów, którzy odwiedzili Toruń. Jak będzie w rozpoczynającym się sezonie i na jakie atrakcje można liczyć?

Podczas konferencji prasowej zdradzono, jakie atrakcje przygotowywane są na nowy sezon - dla mieszkańców i turystów. Nie zabrakło też podsumowania ubiegłego roku, który, jak się okazuje, był rekordowy pod względem liczby odwiedzin miasta.



- Mieliśmy bardzo dużo turystów - Polaków, i relatywnie dużo, bo kilkanaście procent więcej niż rok wcześniej, gości z zagranicy - mówi Szymon Wiśniewski z Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu.



Odwiedzający miasto podkreślają, że najbardziej podoba im się coś, co trudno zmierzyć - jego atmosfera. Narzekają m.in. na parkingi, zależy im na dostępnych, czystych toaletach.



Rosnąca liczba odwiedzających przekłada się także na większe zainteresowanie lokalnymi atrakcjami. W ubiegłym roku skorzystało z nich około 1,55 miliona osób. Coraz więcej gości decyduje się również na dłuższe pobyty. W 2025 roku z noclegów skorzystało blisko 383 tysiące osób, czyli o niemal 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 60 proc. wizyt stanowiły pobyty kilkudniowe, co świadczy o rosnącej atrakcyjności miasta i bogatej ofercie spędzania czasu - czytamy na stronie miasta.

