Toruń gotowy na nowy sezon turystyczny! Inauguracja już w najbliższy weekend
Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby turystów, którzy odwiedzili Toruń. Jak będzie w rozpoczynającym się sezonie i na jakie atrakcje można liczyć?
Podczas konferencji prasowej zdradzono, jakie atrakcje przygotowywane są na nowy sezon - dla mieszkańców i turystów. Nie zabrakło też podsumowania ubiegłego roku, który, jak się okazuje, był rekordowy pod względem liczby odwiedzin miasta.
- Mieliśmy bardzo dużo turystów - Polaków, i relatywnie dużo, bo kilkanaście procent więcej niż rok wcześniej, gości z zagranicy - mówi Szymon Wiśniewski z Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu.
Odwiedzający miasto podkreślają, że najbardziej podoba im się coś, co trudno zmierzyć - jego atmosfera. Narzekają m.in. na parkingi, zależy im na dostępnych, czystych toaletach.
W 2025 roku miasto odwiedziło 2,7 mln osób. O 8,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
Rosnąca liczba odwiedzających przekłada się także na większe zainteresowanie lokalnymi atrakcjami. W ubiegłym roku skorzystało z nich około 1,55 miliona osób. Coraz więcej gości decyduje się również na dłuższe pobyty. W 2025 roku z noclegów skorzystało blisko 383 tysiące osób, czyli o niemal 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 60 proc. wizyt stanowiły pobyty kilkudniowe, co świadczy o rosnącej atrakcyjności miasta i bogatej ofercie spędzania czasu - czytamy na stronie miasta.
- Trzy miliony turystów to nasz cel - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski i zaznacza, ze konieczne są inwestycje.
Marcin Wiśniewski ze Stowarzyszenia GoSport podkreśla, że sezon powinni otworzyć mieszkańcy. Będą mogli to zrobić w nadchodzący weekend - za pół darmo.
- To będzie weekend, kiedy ceny biletów w wielu miejscach będą obniżone o połowę. Mamy też całe mnóstwo atrakcji, np. będzie można popłynąć z toruńskimi flisakami aż do Olenderskiego Parku Etnograficznego - mówi Marcin Wiśniewski.
