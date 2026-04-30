Trzeba się zniżyć do jej poziomu, ale warto, bo później jest... bajka! Jaskinia Bajka!

2026-04-30, 07:00  Tatiana Adonis/KB
Bartosz Masiełajć, przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim/fot. Tatiana Adonis

Aby wejść do jaskini, nie trzeba jechać na południe Polski. Taką perełkę można znaleźć pod Bydgoszczą. To Jaskinia Bajka położona na zboczu Doliny Dolnej Wisły. To największa jaskinia w naszym województwie.

- Można się do niej dostać i może nas zaskoczyć - mówi Bartosz Masiełajć, przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim.
Wyjaśnia, że jest to zlepieniec, a dokładnie piaskowiec, i to taki, jaki można spotkać w Górach Stołowych.

To nie jest miejsce trudnodostępne, ale może stanowić pewne wyzwanie.

- Jest tam takie dość ostre podejście, trzeba uważać. Czy ziemia mokra, czy sucha, ciężko się tam utrzymać i trzeba mieć odpowiednie obuwie.

W środku można nawet usiąść, ale najpierw trzeba się do jaskini wczołgać.

- Od wejścia w poziomie to jest głębokość około 15 metrów, natomiast dla nas dostępne jest pierwsze 8 metrów. Wysokość będzie taka, że możemy tam po prostu spokojnie usiąść. Do tej jaskini po prostu trzeba się wczołgać, więc weźmy pod uwagę to, że wrócimy stamtąd brudni.

Jaskinia Bajka znajduje się we wsi Gądecz w gminie Dobrcz.
- To miejsce jest oznakowane. W Gądeczu jest kierunkowskaz: „Jaskinia Bajka" albo można dostać się tam od strony Strzelec Górnych - jest tam taka droga, która prowadzi tak naprawdę pod samo wejście do jaskini. Niektórzy nawet podjeżdżają samochodem.

  • A w okolicy znajdują się także Trzęsacz i Kozielec słynące z najpiękniejszych widoków na dolinę Wisły.
  • Zdjęcie jaskini poniżej:

Relacja Tatiany Adonis

Jaskinia Bajka/fot. Wikipedia/Pit1233

