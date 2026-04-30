Dzika przyroda na Zboczu Fordońskim. Na majówkę polecamy Uroczysko Prodnia
Dzikie nadrzeczne tereny kryje w sobie Uroczysko Prodnia pod Bydgoszczą. To miejsce idealne dla tych, którzy w majówkę chcą uciec od zgiełku miasta. Przyrodnicza perełka jest częścią znajdującego się na Zboczu Fordońskim Parowu Jarużyńskiego.
- Wędrówka przez gęstwinę zieleni i źródliska doprowadzi do wiaty widokowej, z której można podziwiać krajobraz Doliny Dolnej Wisły - mówi Bartosz Masiełajć, przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim.
- Do uroczyska dotrzemy od strony drogi Bydgoszcz - Strzelce Górne ulicą o nazwie Prodnia.
- Uroczysko obejmuje też okolice strugi wcinającej się w strome zbocze doliny Wisły. Schodząc w kierunku drogi wojewódzkiej nr 256 napotkamy duże stanowiska charakterystyczny zielonych skrzypów, a także śnieżyczki przebiśniegu.
- Widząc szczególną potrzebę ochrony tego miejsca, Rada Gminy Osielsko 17 marca 2000 roku uznała jarużyński teren za użytek ekologiczny „Uroczysko Prodnia”.
Opis trasy w nagraniu Tatiany Adonis.