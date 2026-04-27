Śladami Jana Pawła II po Borach Tucholskich: Gródek i Leosia [zdjęcia]
Na początek zapraszamy na wycieczkę do Gródka i Leosi w Borach Tucholskich. 70 Lat temu w 1956 roku wypoczywał tam i pływał kajakiem papież Jan Paweł II, wtedy jeszcze jako ks. Karol Wojtyła. Podróż jego śladami po Borach Tucholskich rozpoczyna się nad zalewem w Gródku.
- Tutaj był jego pierwszy postój. Odprawił mszę na kajakach, mówi się też o uzdrowieniu jednej z mieszkanek Gródka, a później spłynął 2 km dalej do Leosi - opowiada Hubert Lemańczyk, emerytowany leśniczy. - Są zdjęcia z tego postoju. Na pamiątkę jego pobytu tworzyliśmy tam Łączkę Papieską. Powstały dwie wiaty, ławki i miejsce pamięci. Można sobie tam usiąść. To piękny i urokliwy zakątek.
W pobliżu natrafimy również na przyczółki prawie 120-letniego mostu, kładkę przez rzekę oraz olbrzymi most kolejowy nad Wdą.