Śladami Jana Pawła II po Borach Tucholskich: Gródek i Leosia [zdjęcia]

2026-04-27, 15:25 Marcin Doliński / TB

Na Łączkę Papieską można dostać się nie tylko kajakiem. / Fot. Marcin Doliński

„Turystyczna majówka" jest Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Prezentujemy urokliwe i mniej znane miejsca w regionie, które warte są odwiedzenia.

Na początek zapraszamy na wycieczkę do Gródka i Leosi w Borach Tucholskich. 70 Lat temu w 1956 roku wypoczywał tam i pływał kajakiem papież Jan Paweł II, wtedy jeszcze jako ks. Karol Wojtyła. Podróż jego śladami po Borach Tucholskich rozpoczyna się nad zalewem w Gródku.



- Tutaj był jego pierwszy postój. Odprawił mszę na kajakach, mówi się też o uzdrowieniu jednej z mieszkanek Gródka, a później spłynął 2 km dalej do Leosi - opowiada Hubert Lemańczyk, emerytowany leśniczy. - Są zdjęcia z tego postoju. Na pamiątkę jego pobytu tworzyliśmy tam Łączkę Papieską. Powstały dwie wiaty, ławki i miejsce pamięci. Można sobie tam usiąść. To piękny i urokliwy zakątek.



W pobliżu natrafimy również na przyczółki prawie 120-letniego mostu, kładkę przez rzekę oraz olbrzymi most kolejowy nad Wdą.