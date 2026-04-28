Majówka na rowerze? Czemu nie! Podpowiadamy, gdzie wyruszyć [Temat Tygodnia]

2026-04-28, 09:45 Monika Kaczyńska/BN

Co ciekawego można robić w majówkę w regionie? Przykładowo, wsiąść na rower i odkrywać mniej znane zakątki Kujaw i Pomorza, przemierzając fragment Wiślanej Trasy Rowerowej.

Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej poleca odcinek na południe od Torunia. Startujemy ze starówki i jedziemy do Złotorii. - Tam są ruiny zamku - mówi. - Potem jedziemy wzdłuż Wisły, przede wszystkim lasem, gdzie jest bardzo dobra jakość drogi. Dojeżdżamy do miejscowości Osiek nad Wisłą i tam jest taras widokowy. Można przeprawić się na rowerach do Ciechocinka. Dalej mamy Chatę Kantora na Włęczu, czyli przykład osadnictwa olenderskiego. Następny etap to miejscowość Bobrowniki, które mają świetne miejsce ma zamek krzyżacki, położony w biegu rzeki, tak naprawdę jedyny w naszym kraju - dodaje Tymon Kokot.



A dalej już Włocławek. Trasę można pokonać w jeden dzień.