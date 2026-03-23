Bez dokumentów, prawa pobytu i z wyrokami. Cudzoziemcy po akcji Policji i Straży Granicznej

2026-03-23, 15:32  Redakcja/KB
38 decyzji zobowiązujących do powrotu - to efekt wspólnych działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Policją na terenie trzech województw - mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego/fot. NOSG

38 decyzji zobowiązujących do powrotu - to efekt wspólnych działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Policją na terenie trzech województw - mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Na bakier z przepisami
W ostatnich dniach funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, we współpracy z Policją, przeprowadzili intensywne kontrole legalności pobytu cudzoziemców. Działania objęły m.in. osoby wykonujące przewozy z wykorzystaniem aplikacji mobilnych oraz te, które naruszały przepisy obowiązujące na terytorium Polski.

Ukrywali się przed karą
W ich wyniku wszczęto postępowania administracyjne, wydając 38 decyzji zobowiązujących do opuszczenia kraju, w tym wobec 27 osób przekazanych przez Policję.
Cudzoziemcy ci przebywali w Polsce bez wymaganych dokumentów, nie realizowali wcześniejszych decyzji powrotowych lub ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.
Część z nich funkcjonowała poza systemem, łamiąc obowiązujące przepisy.

Decyzja o wyjeździe lub pobyt w ośrodku
Zatrzymani to obywatele Wietnamu, Uzbekistanu, Nigerii, Kolumbii, Tadżykistanu, Gruzji, Armenii, Indii, Turcji oraz Białorusi. Wobec wszystkich podjęto działania administracyjne skutkujące wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu. Niektórzy z nich – postanowieniem sądu – zostali umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

źr. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Bydgoszcz
