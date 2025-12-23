Bydgoszcz. Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia

2025-12-23, 14:52  PAP/Redakcja
Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej/

Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej/

Nielegalny proceder polegał na zakładaniu przez podejrzanych różnych spółek z o.o. poprzez internetowy portal S24 z użyciem profili zaufanych ePuap, gdzie wskazywano fikcyjne adresy siedzib podmiotów.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy 17 grudnia 2025 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 11 osobom działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której przedmiotem działalności było organizowanie w latach 2019-2022 nielegalnego przekraczania granicy RP przez cudzoziemców.
Śledztwo prowadzone było – pod nadzorem bydgoskiej Prokuratury Okręgowej – przez bydgoską Placówkę Straży Granicznej.

Wskazywali fikcyjne adresy
Nielegalny proceder polegał na zakładaniu przez podejrzanych różnych spółek z o.o. poprzez internetowy portal S24 z użyciem profili zaufanych ePuap, gdzie wskazywano fikcyjne adresy siedzib podmiotów. Następnie, po uzyskaniu numerów KRS oraz NIP, sprawcy występowali do Powiatowych Urzędów Pracy w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Świeciu, Włocławku, jak również Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz delegatury we Włocławku, z wnioskami o uzyskanie zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców.

Podawali w nich dane podmiotów gospodarczych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (hoteli, gospodarstw rolnych, restauracji) rzekomo zainteresowanych zatrudnieniem konkretnego cudzoziemca. Wskazywano adresy tych podmiotów, rodzaj umówionej pracy, a także stawkę godzinową. Tymczasem przesłuchane w toku śledztwa osoby faktycznie reprezentujące te podmioty zaprzeczyły, aby kiedykolwiek wyraziły zgodę na udostępnienie danych spółek bądź nawiązały kontakt w celu zatrudnienia wskazanych cudzoziemców.

Na podstawie wyłudzonych w ten sposób z polskich urzędów dokumentów obywatele różnych krajów, m.in.: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Kirgistanu, Serbii, Algierii, Angoli, Bangladeszu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Gabonu, Ghany, Indii, Kamerunu, Kazachstanu, Konga, Maroka, Nigerii, Senegalu, Egiptu, Etiopii, Kenii, Nepalu, Rwandy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Uzbekistanu, Filipin, Sri Lanki – w sposób nielegalny uzyskali wizy i wjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na teren Unii Europejskiej.

Do 8 lat pozbawienia wolności
Łącznie do polskich urzędów trafiło ponad 12 tysięcy wniosków i oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje, na podstawie których uzyskano w polskich konsulatach ponad 7 tysięcy wiz uprawniających do przekroczenia granicy Polski.
Sam koszt administracyjny wydania dokumentów przewyższa kwotę 300 tys. złotych.
Podejrzani w toku śledztwa zostali zatrzymani, a część z nich - na wniosek prokuratora - tymczasowo aresztowana przez sąd. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Przestępstwa te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Na poczet grożących kar prokurator zastosował na mieniu podejrzanych zabezpieczenie majątkowe wartości ponad 100 tys. zł. i 30 tys. euro.

Bydgoszcz

Region

Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

Zaprojektował najważniejsze bydgoskie wnętrza. Pożegnanie Stanisława Lejkowskiego [zdjęcia]

2025-12-23, 18:00
Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

Nie żyje prof. Jerzy Gaca, jest data pogrzebu. Politechnika Bydgoska pożegnała wieloletniego pracownika

2025-12-23, 17:20
Agresja ucznia wobec nauczycielki w jednej z bydgoskich szkół. Dyrektor placówki zabrał głos

Agresja ucznia wobec nauczycielki w jednej z bydgoskich szkół. Dyrektor placówki zabrał głos

2025-12-23, 16:50
Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala

2025-12-23, 16:08
Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

Narkotyki w paczkach kurierskich. Odbiorcy z Bydgoszczy i Torunia [wideo, zdjęcia]

2025-12-23, 15:50
Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy będą musieli uważać

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego województwa. Kierowcy będą musieli uważać

2025-12-23, 13:45
Groził niebezpiecznym narzędziem. Mieszkaniec Kruszwicy zatrzymany po pościgu. Usłyszał zarzuty

Groził niebezpiecznym narzędziem. Mieszkaniec Kruszwicy zatrzymany po pościgu. Usłyszał zarzuty

2025-12-23, 11:46
Pożar domu jednorodzinnego niedaleko Włocławka. Ewakuowano trzy osoby [zdjęcia]

Pożar domu jednorodzinnego niedaleko Włocławka. Ewakuowano trzy osoby [zdjęcia]

2025-12-23, 10:44
Z wizytą w parafii w podbydgoskim Żołędowie. Transmisja Pasterki w Polskim Radiu PiK

Z wizytą w parafii w podbydgoskim Żołędowie. Transmisja Pasterki w Polskim Radiu PiK

2025-12-23, 10:01

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę