Bydgoszcz. Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia

Pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę RP. Jest akt oskarżenia/fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej/

Nielegalny proceder polegał na zakładaniu przez podejrzanych różnych spółek z o.o. poprzez internetowy portal S24 z użyciem profili zaufanych ePuap, gdzie wskazywano fikcyjne adresy siedzib podmiotów.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy 17 grudnia 2025 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 11 osobom działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której przedmiotem działalności było organizowanie w latach 2019-2022 nielegalnego przekraczania granicy RP przez cudzoziemców.

Śledztwo prowadzone było – pod nadzorem bydgoskiej Prokuratury Okręgowej – przez bydgoską Placówkę Straży Granicznej.



Wskazywali fikcyjne adresy

Nielegalny proceder polegał na zakładaniu przez podejrzanych różnych spółek z o.o. poprzez internetowy portal S24 z użyciem profili zaufanych ePuap, gdzie wskazywano fikcyjne adresy siedzib podmiotów. Następnie, po uzyskaniu numerów KRS oraz NIP, sprawcy występowali do Powiatowych Urzędów Pracy w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Świeciu, Włocławku, jak również Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz delegatury we Włocławku, z wnioskami o uzyskanie zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców.



Podawali w nich dane podmiotów gospodarczych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (hoteli, gospodarstw rolnych, restauracji) rzekomo zainteresowanych zatrudnieniem konkretnego cudzoziemca. Wskazywano adresy tych podmiotów, rodzaj umówionej pracy, a także stawkę godzinową. Tymczasem przesłuchane w toku śledztwa osoby faktycznie reprezentujące te podmioty zaprzeczyły, aby kiedykolwiek wyraziły zgodę na udostępnienie danych spółek bądź nawiązały kontakt w celu zatrudnienia wskazanych cudzoziemców.



Na podstawie wyłudzonych w ten sposób z polskich urzędów dokumentów obywatele różnych krajów, m.in.: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Kirgistanu, Serbii, Algierii, Angoli, Bangladeszu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Gabonu, Ghany, Indii, Kamerunu, Kazachstanu, Konga, Maroka, Nigerii, Senegalu, Egiptu, Etiopii, Kenii, Nepalu, Rwandy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Uzbekistanu, Filipin, Sri Lanki – w sposób nielegalny uzyskali wizy i wjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na teren Unii Europejskiej.



Do 8 lat pozbawienia wolności

Łącznie do polskich urzędów trafiło ponad 12 tysięcy wniosków i oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje, na podstawie których uzyskano w polskich konsulatach ponad 7 tysięcy wiz uprawniających do przekroczenia granicy Polski.

Sam koszt administracyjny wydania dokumentów przewyższa kwotę 300 tys. złotych.

Podejrzani w toku śledztwa zostali zatrzymani, a część z nich - na wniosek prokuratora - tymczasowo aresztowana przez sąd. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Przestępstwa te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.



Na poczet grożących kar prokurator zastosował na mieniu podejrzanych zabezpieczenie majątkowe wartości ponad 100 tys. zł. i 30 tys. euro.