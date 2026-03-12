Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitrochemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-12, 09:02  Michał Słobodzian/KB
Janusz Zemke/fot. archiwum PR PiK/Adriana Andrzejewska-Kuras

Janusz Zemke/fot. archiwum PR PiK/Adriana Andrzejewska-Kuras

Janusz Zemke w Polskim Radiu PiK. Były wiceminister obrony narodowej, obecnie doradca prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, był gościem Michała Słobodziana w szczególnym dniu. 12 marca mija 27. rocznica wejścia Polski do NATO. Stąd pytania o bezpieczeństwo i o przyszłość Sojuszu.

Czy jednostki NATO w Bydgoszczy zwiększają nasze bezpieczeństwo? Czy firmy zbrojeniowe z regionu czeka boom inwestycyjny? Co nasz kraj daje Sojuszowi Północnoatlantyckiemu? Między innymi o to Michał Słobodzian pytał swojego gościa.

Cała rozmowa do wysłuchania niżej, pozostałe zamieszczamy TUTAJ

  • W związku z natowską rocznicą, przez cały tydzień zajmujemy się tematem bezpieczeństwa i wojskowości w regionie. Relacje naszych reporterów są TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Januszem Zemke

