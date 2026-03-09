Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

Ćwiczenia LOYAL LEDA 2025 w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JTFC) w Bydgoszczy - 2025 /fot. https://www.jftc.nato.int/
W tym tygodniu minie 27 lat od dołączenia Polski do NATO. Stało się to 12 marca 1999 roku. Będziemy przez kilka najbliższych dni przypominać o tym wydarzeniu, rozmawiać z żołnierzami i poruszać tematy związane z wojskiem.
Polską stolicą NATO jest Bydgoszcz. To w tym mieście powstały kluczowe instytucje Sojuszu. Przypomina o tym dr Kamila Sierzputowska z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji bydgoskiego UKW.
- Bydgoszcz jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej stała się docelowym miejscem rozmieszczenia kluczowych instytucji Sojuszu Północnoatlantyckiego i też instytucji, centrów, które współpracują ze strukturami natowskimi - mówi dr Sierzputowska. - Pierwszym, bardzo ważnym, które w zasadzie rozpoczęło proces dołączania kolejnych instytucji natowskich, było Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, jedno z trzech najważniejszych na świecie obok norweskiego i portugalskiego. Po nim kolejno zaczęły dołączać bardzo ważne jednostki, jak 3. Batalion Łączności, Jednostka Integracji Sił NATO, Centrum Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych NATO. W 2024 roku decyzją Waszyngtonu i decyzją Kwatery Głównej powstała bardzo ważna jednostka, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina, od 2025 roku funkcjonujące w Bydgoszczy, czyli JTEC.
Dr Kamila Sierzputowska mówi też, dlaczego to właśnie Bydgoszcz stała się tak poważnym beneficjentem NATO.
- Garnizon Bydgoszcz zawsze był garnizonem ważnym, podobnie jak garnizon Toruń i w ogóle cały region kujawsko-pomorski. Bydgoszcz jest istotna ze względu chociażby na położenie, czyli północno-centralną część naszego kraju. Pamiętajmy też, że miał tutaj siedzibę Pomorski Okręg Wojskowy. Miasto jest zatem bardzo ważne w systemie obrony państwa polskiego.
Zdaniem doktor Sierzputowskiej kumulacja natowskich instytucji w Bydgoszczy dała miastu impuls do rozwoju. Wprowadziła nową energię.
