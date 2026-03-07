Wojsko Polskie ma nowych żołnierzy. W Toruniu przysięgali, że staną w obronie kraju

2026-03-07, 19:30 Monika Kaczyńska/KB

56 ochotników złożyło uroczystą przysięgę w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Za nimi 27-dniowe szkolenie. Były zajęcia z taktyki, szkolenie strzeleckie i wychowanie fizyczne.

- Jestem z okolic Sierpca - mówi Weronika Polowiec. - Wojsko to było moim marzeniem od małego dzieciaka. Zawsze mnie pasjonowało. Przyszłam tutaj zachęcona przez mojego partnera, który też jest w wojsku. W trakcie służby nauczyłam się samodyscypliny. W czasie szkolenia najbardziej przeszkadzała mi rozłąka z rodziną, z partnerem.



- Szkolenie było intensywne - mówi Maciej Kromski z Łowicza. - Na poligonie uczyliśmy się strzelania, obsługi radia, rozmaitych taktyk. Jest to naprawdę wymagające szkolenie, bo trzeba przełamać swoją słabość, wykazać się tężyzną fizyczną, ale pobyt w wojsku daje też satysfakcję i zadowolenie.



- Szkolenie jest dobrowolne. Wymagało dużego zaangażowania i determinacji ochotników. Złożenie uroczystej przysięgi wojskowej oznacza formalne wstąpienie w Szeregi Wojska Polskiego oraz zobowiązanie do służby na rzecz bezpieczeństwa państwa - podkreśla kpt. Milena Kulińska, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.



Wśród 56 ochotników było 18 kobiet.