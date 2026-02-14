Tak było podczas przysięgi w 83. Batalionie Lekkiej Piechoty w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-02-14, 21:52  Monika Siwak / TB
Przysięga w 83. Batalionie Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. / Fot. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Przysięga w 83. Batalionie Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. / Fot. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

39 żołnierzy wcielono do służby w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej w grudniu. Od 1 lutego szkolili się w ramach akcji „Ferie z WOT".

- Jestem koordynatorem projektów komunikacyjnych. Zajmuję się budowaniem stacji bazowych. Mój ojciec jest emerytowanym oficerem wojska polskiego, a więc wojsko to jest coś, z czym jestem związany od zawsze - mówi szeregowy Adam. - Podczas szkolenia najtrudniejsza była pogoda. Mrozy dochodziły do - 20. Ale warto! To piękna przygoda i można wspierać swój kraj.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. z musztry, taktyki i obsługi sprzętu kierowane są do pełnoletnich uczniów, studentów, osób pracujących - wszystkich, którzy chcą odbyć wojskowe szkolenie i rozwinąć swoją gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

  • Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy ponad 2000 żołnierzy-ochotników.

Relacja Moniki Siwak

Grudziądz
