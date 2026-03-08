Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy szefa we Włocławku

2026-03-08, 20:14 BN

W niedzielę 8 marca odbyły się wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO/fot. Freepik

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, liderem włocławskich struktur Koalicji Obywatelskiej został dotychczasowy szef Marek Wojtkowski.

Jego rywalem był włocławski poseł KO Krystian Łuczak. Prawdopodobnie zaważyła różnica dwóch głosów.



W niedzielę (8 marca) odbyły się wybory w KO. Członkowie partii wybierali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego KO - tu jedynym kandydatem był premier Donald Tusk.



Z kolei jedynym kandydatem na szefa KO w naszym regionie był senator Tomasz Lenz.