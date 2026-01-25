Uwaga, gołoledź! Ostrzeżenie dotyczy niemal całego województwa kujawsko-pomorskiego
Prognozowane są słabe i umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najgorzej ma być dziś - w drugiej połowie nocy i jutro rano.
Mieszkańcy niemal całego województwa kujawsko-pomorkiego dostali alert RCB:
- Uwaga! Dziś i jutro (25/26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.
Alert obowiązuje od godziny 13, 25 stycznia do 10. następnego dnia. Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące
gołoledź. Najintensywniejsze opady wystąpią w drugiej połowie nocy, 25 stycznia i rano, 26 stycznia.
Najniebezpieczniej zrobi się w 12 powiatach województwa: aleksandrowskim, bydgoskim, golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, toruńskim, Włocławek, włocławskim i żniński oraz w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.