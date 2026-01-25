To się dzieje w regionie w dniu finału WOŚP. Mamy relacje reporterów Polskiego Radia PiK [zdjęcia, wideo]

2026-01-25, 11:30 Redakcja

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Marcin Doliński

120 sztabów w całym województwie kujawsko-pomorskim. Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.



Nasi reporterzy odwiedzają sztaby WOŚP w regionie, są m.in. W Toruniu, Świeciu, Solcu Kujawskim, Pieczyskach czy Bydgoszczy. Poniżej ich relacje i zdjęcia.