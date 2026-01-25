To się dzieje w regionie w dniu finału WOŚP. Mamy relacje reporterów Polskiego Radia PiK [zdjęcia, wideo]
120 sztabów w całym województwie kujawsko-pomorskim. Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.
Nasi reporterzy odwiedzają sztaby WOŚP w regionie, są m.in. W Toruniu, Świeciu, Solcu Kujawskim, Pieczyskach czy Bydgoszczy. Poniżej ich relacje i zdjęcia.