Kujawsko-Pomorskie gra z WOŚP! Mamy finałowe relacje reporterów PR PiK [zdjęcia, wideo]

2026-01-25, 16:30  Redakcja
Natasza Trzebuchowska i zespół Golden Life/ Fot. Nadesłane

120 sztabów w całym województwie kujawsko-pomorskim gra dla chorych dzieci. Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Nasi reporterzy odwiedzają sztaby WOŚP w regionie, są m.in. W Toruniu, Świeciu, Solcu Kujawskim, Pieczyskach czy Bydgoszczy. Rozmawiają z wolontariuszami, gwiazdami koncertów czy samorządowcami zaangażowanymi w akcję.
Poniżej ich relacje i zdjęcia.

Relacja Michała Zaręby z Torunia

Relacja Marcina Dolińskiego ze Świecia

Relacja Bartosza Nawrockiego z Pieczysk

Wolontariusze, by zwrócić uwagę darczyńców, sięgają po różne metody – między innymi oryginalne przebrania - relacja Michała Zaręby

Relacja Michała Zaręby z Torunia

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka

Relacja Bartosza Nawrockiego z Myślęcinka

Relacja Michała Zaręby z Torunia

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Golden Life wystąpi o godz. 15 na bydgoskim Starym Rynku - relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Relacja Bartosza Nawrockiego

Relacja Krystiana Makowskiego z Solca Kujawskiego

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Wideo Michał Zaręba

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Wideo Bartosz Nawrocki

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Wideo Marcin Doliński

34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba 34. finał WOŚP, w Osielsku jest Rondo WOŚP/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Bartosz Nawrocki 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Marcin Doliński 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Natasza Trzebuchowska 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Bartosz Nawrocki 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/ Fot. Bartosz Nawrocki 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba 34. finał WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem/Fot. Michał Zaręba

