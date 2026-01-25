Kujawsko-Pomorskie gra z WOŚP! Mamy finałowe relacje reporterów PR PiK [zdjęcia, wideo]
120 sztabów w całym województwie kujawsko-pomorskim gra dla chorych dzieci. Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku orkiestra gra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.
Nasi reporterzy odwiedzają sztaby WOŚP w regionie, są m.in. W Toruniu, Świeciu, Solcu Kujawskim, Pieczyskach czy Bydgoszczy. Rozmawiają z wolontariuszami, gwiazdami koncertów czy samorządowcami zaangażowanymi w akcję.
Poniżej ich relacje i zdjęcia.