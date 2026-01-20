Wyzwolenie bez walki. 81 lat temu wojska niemieckie opuściły Włocławek

2026-01-20, 20:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławek/fot: wloclawek.eu, Archiwum

20 stycznia przypada 81. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej Włocławka. Tego dnia w 1945 roku Niemcy, praktycznie bez walki, opuścili Włocławek i do miasta wjechały radzieckie czołgi.

Szef Muzeum Historii Włocławka, Tomasz Wąsik zwraca uwagę na to, że Włocławek nie doświadczył krzywd ze strony Armii Radzieckiej, typowych dla miejscowości, wyzwalanych przez Rosjan. Liniowe jednostki radzieckie nie zatrzymały się w mieście. Podążyły za cofającymi się Niemcami.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.



