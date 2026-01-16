Wskoczyli do zimnej wody i „ratowali" ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia strażaków [zdjęcia]

2026-01-16, 15:40 Redakcja

Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Chełmnie wraz z druhami OSP Kokocko uczestniczyli w warsztatach wodno-lodowych na Jeziorze Starogrodzkim.

Jak relacjonują strażacy, podczas ćwiczeń doskonalili techniki ratownictwa lodowego i wodnego, pracę w specjalistycznym sprzęcie i w trudnych warunkach zimowych.



Jak przypominają służby - wchodzenie na lód jest zawsze ryzykiem, które drastycznie wzrasta podczas odwilży. Bezpieczne są jedynie ślizgawki przygotowane przez strażaków. Można je zamawiać w jednostkach.