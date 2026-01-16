Wskoczyli do zimnej wody i „ratowali" ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia strażaków [zdjęcia]

2026-01-16, 15:40  Redakcja
Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook

Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Chełmnie wraz z druhami OSP Kokocko uczestniczyli w warsztatach wodno-lodowych na Jeziorze Starogrodzkim.

Jak relacjonują strażacy, podczas ćwiczeń doskonalili techniki ratownictwa lodowego i wodnego, pracę w specjalistycznym sprzęcie i w trudnych warunkach zimowych.

Jak przypominają służby - wchodzenie na lód jest zawsze ryzykiem, które drastycznie wzrasta podczas odwilży. Bezpieczne są jedynie ślizgawki przygotowane przez strażaków. Można je zamawiać w jednostkach.

Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook Ćwiczenia strażaków z Chełmna i Kokocka/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, Facebook

Region

Dziennikarze PR PiK na tropie średniowiecznych toruńskich witraży. Od lat nikt nie wiedział, gdzie są

Dziennikarze PR PiK na tropie średniowiecznych toruńskich witraży. Od lat nikt nie wiedział, gdzie są

2026-01-16, 17:15
Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

2026-01-16, 14:50
Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

2026-01-16, 14:43
Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

2026-01-16, 13:50
Wyciągnął tonące dziewczynki z Kanału Bydgoskiego. Z bohaterem spotka się prezydent Bydgoszczy

Wyciągnął tonące dziewczynki z Kanału Bydgoskiego. Z bohaterem spotka się prezydent Bydgoszczy

2026-01-16, 12:50
Nie mogli dowieźć dzieci, odwołali zajęcia. W jakich szkołach jeszcze nie ma lekcji

Nie mogli dowieźć dzieci, odwołali zajęcia. W jakich szkołach jeszcze nie ma lekcji?

2026-01-16, 11:35
Śledztwo po śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. W domu zabezpieczono też zwłoki psa

Śledztwo po śmierci matki i trójki dzieci w Chełmnie. W domu zabezpieczono też zwłoki psa

2026-01-16, 10:45
Koronowo widać... z Warszawy Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

Koronowo widać... z Warszawy! Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

2026-01-16, 07:55
Czy Ogród Botaniczny Instytutu z Myślęcinka zimą śpi Przekonajmy się Drzwi otwarte

Czy Ogród Botaniczny Instytutu z Myślęcinka zimą śpi? Przekonajmy się! Drzwi otwarte!

2026-01-16, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę