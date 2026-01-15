Tragedia w Chełmnie! Zginęło troje dzieci i ich mama! Zabił je czad! Relacje PR PiK [wideo]

2026-01-15, 18:16 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Cztery osoby zginęły w Chełmnie zatrute tlenkiem węgla/fot. Marcin Doliński

Informację potwierdziła chełmińska straż pożarna. Zginęło troje dzieci w wieku 2,7 i 11 lat oraz osoba dorosła. Dramat rozegrał się w domu przy ul. Stare Planty.

Służby zaalarmowała kobieta, która przekazała, że od kilku dni nie może skontaktować się z siostrą, a jej dzieci przychodzą do szkoły.



- O godzinie 17:03 otrzymaliśmy prośbę o otwarcie mieszkania przy ul. Stare Planty w Chełmnie - mówi oficer prasowy chełmińskiej policji, kpt. mgr inż. Kasper Korczak. - Po siłowym otwarciu drzwi wewnątrz znaleźliśmy zwłoki czterech osób: kobiety i trójki dzieci. Nasze urządzenia pomiarowe w momencie wejścia do mieszkania wskazały poziom ponad 900 PPM tlenku węgla. Znalezione osoby nie wykazywały żadnych funkcji życiowych.



Ofiary to 2-letni chłopiec i dwie dziewczynki w wieku 7 i 11 lat. Policja ma pewność, że czad wydobywał się od dłuższego czasu.



Jak podkreśla rzecznik chełmińskich strażaków, obecność tlenku węgla w pomieszczeniu może świadczyć o nieprawidłowym działaniu piecyka bądź innego urządzenie do ogrzewania wody czy mieszkania. Pozostałe lokale zostały sprawdzone przez strażaków. Nie wykryto żadnych przekroczeń norm.



Ostateczną przyczynę śmierci ustali prokuratorskie śledztwo.





Wkrótce więcej informacji.