Poważny wypadek w Strzelewie. Są ranni - w tym dziecko. DK nr 10 zablokowana [zdjęcia]

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10"/fot.KM PSP Bydgoszcz
Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10". Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Do wypadku doszło w niedzielę, około godz. 18:00.
O okolicznościach zdarzenia mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik bydgoskiej straży pożarnej
- Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia, w którym brały udział dwa auta osobowe i jedno auto ciężarowe - przekazał mł. bryg. Karol Smarz. - W wyniku tego zdarzenia kierująca jednym z pojazdów osobowych została uwięziona w aucie. Żeby ją wydostać, strażacy używali specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Nieprzytomna kobieta została przekazana jednemu z zespołów ratowniczo-medycznych obecnych na miejscu. Kolejną osobą, która odniosła obrażenia, jest pięcioletnie dziecko. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło siedem osób. Pozostałe opuściły pojazdy o własnych siłach. Droga krajowa nr 10 jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wyznaczono objazd od strony Nakła nad Notecią na Potulice: od strony Bydgoszczy na Ugodę, Teresin. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 20:00.
Mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik bydgoskiej Straży Pożarnej
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę