Poważny wypadek w Strzelewie. Są ranni - w tym dziecko. DK nr 10 zablokowana [zdjęcia]

2026-01-11, 19:20 Patrycja Malinowska/Redakcja

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10"/fot.KM PSP Bydgoszcz

Trzy samochody - w tym ciężarówka - zderzyły się w Strzelewie koło Bydgoszczy na krajowej „10". Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Do wypadku doszło w niedzielę, około godz. 18:00.

O okolicznościach zdarzenia mówi młodszy brygadier Karol Smarz, rzecznik bydgoskiej straży pożarnej



- Po przybyciu na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia, w którym brały udział dwa auta osobowe i jedno auto ciężarowe - przekazał mł. bryg. Karol Smarz. - W wyniku tego zdarzenia kierująca jednym z pojazdów osobowych została uwięziona w aucie. Żeby ją wydostać, strażacy używali specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Nieprzytomna kobieta została przekazana jednemu z zespołów ratowniczo-medycznych obecnych na miejscu. Kolejną osobą, która odniosła obrażenia, jest pięcioletnie dziecko. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło siedem osób. Pozostałe opuściły pojazdy o własnych siłach. Droga krajowa nr 10 jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Wyznaczono objazd od strony Nakła nad Notecią na Potulice: od strony Bydgoszczy na Ugodę, Teresin. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 20:00.