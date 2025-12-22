Dwie osoby ranne w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia. Droga zablokowana

2025-12-22, 06:20 Redakcja

Karambol na A1/fot. ilustracyjnie

Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po wypadku z udziałem trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego na autostradzie A1 w miejscowości Kiełbasin (pow. toruński).

Do zdarzenia doszło między godziną 1:00 a 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Z powodu wypadku droga w kierunku Łodzi, między węzłami Lisewo i Turzno została zablokowana. Policja wyznaczyła objazd do węzła Lisewo.



Uszkodzone pojazdy są usuwane z autostrady. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.