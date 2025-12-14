Ciężarówka z 23 tonami cytrusów przewróciła się w Jarantowicach. Droga jest zablokowana [zdjęcia]

2025-12-14, 12:47  Redakcja
W Jarantowicach przewróciła się ciężarówka przewożąca owoce cytrusowe/fot. KP PSP Wąbrzeźno

W Jarantowicach przewróciła się ciężarówka przewożąca owoce cytrusowe/fot. KP PSP Wąbrzeźno

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem, w powiecie wąbrzeskim, na drodze wojewódzkiej nr 534. Po przebadaniu przez ratowników kierowca został zabrany do lecznicy w Grudziądzu.

- Samochód ciężarowy przewrócił się na bok, blokując dwa pasy drogi. Na miejscu zdarzenia było już pogotowie ratunkowe i policjanci, którzy przystąpili do pomocy poszkodowanemu. Ratownicy zbadali poszkodowanego i zdecydowali, że musi zostać zabrany do szpitala w Grudziądzu. Dalsze czynności strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, a także na zbieraniu paliwa wyciekającego ze zbiorników pojazdu - przekazał st. kpt. Piotr Rogowski, oficer prasowy KP PSP w Wąbrzeźnie.

W tym miejscu nadal są utrudnienia. Policja wyznaczyła objazdy.

Mówi starszy kapitan Piotr Rogowski, oficer prasowy wąbrzeskiej PSP

Wąbrzeźno
W Jarantowicach przewróciła się ciężarówka przewożąca owoce cytrusowe/fot. KP PSP Wąbrzeźno W Jarantowicach przewróciła się ciężarówka przewożąca owoce cytrusowe/fot. KP PSP Wąbrzeźno W Jarantowicach przewróciła się ciężarówka przewożąca owoce cytrusowe/fot. KP PSP Wąbrzeźno

