Kolejny aniołek zawitał na toruńską Starówkę. Do końca roku dołączą do niego jeszcze dwa kolejne

2025-11-15, 21:12 Monika Kaczyńska / Redakcja

Siódmego toruńskiego aniołka można znaleźć na Rynku Staromiejskim. / Fot. Monika Kaczyńska

Siódmy już aniołek pojawił się przy Rynku Staromiejskim 5 w sąsiedztwie sklepiku z piernikami.

- Trzyma w ręku nasz ulubiony piernik, którym jest rozeta pierna - mówią jego fundatorzy Iga Sarzyńska i Maciej Komorowski.



- To przedsiębiorcy z zespołu staromiejskiego fundują te rzeźby. Cieszymy się, bo Toruń ma taki współtworzony nie tylko przez miasto, ale także przez prywatnych przedsiębiorców, projekt, który się rozwija i budzi zainteresowanie turystów i mieszkańców - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Rzeźby są odsłaniane w ramach projektu „Śladem Toruńskich Aniołów". W tym roku pojawią się jeszcze dwa. W kolejce jest jeszcze kilkadziesiąt aniołów. Więcej o projekcie i jego bohaterach można przeczytać TUTAJ.