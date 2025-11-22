Toruń już pachnie piernikami. Przez kilka najbliższych dni można je piec z fachowcami!

2025-11-22, 10:29  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja
Toruńskie muzeum zaprasza na słodkie warsztaty/fot. K. Deczyński ze strony Muzeum Okręgowego

Toruńskie muzeum zaprasza na słodkie warsztaty/fot. K. Deczyński ze strony Muzeum Okręgowego

Warsztaty, prelekcje, zwiedzanie wystaw oraz degustacje pierników - w Muzeum Toruńskiego Piernika od soboty do wtorku odbywa się Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki. Wydarzenie nawiązuje do wywodzącego się z okresu średniowiecza kultu świętej Katarzyny. Jej imieniny rozpoczynają czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

- Będą warsztaty wypieku pierników - klasycznie - ale będą również warsztaty snycerskie, a formy będzie można przygotować pod okiem specjalistów - zapowiada Małgorzata Mikulska - Wernerowicz, kierownik Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Okręgowym.
- Ci eksperci to dr Stanisław Kośmiński i Beata Pranke-Zdziebło, jedna z nielicznych kobiet na świecie, która zajmuje się snycerką. Mam nadzieję, że dłuta pójdą w ruch i polecą wióry. Postaram się podpowiedzieć, od jakiej formy najlepiej zacząć, żeby to nie było zbyt ambitne, żeby uczeń się za szybko nie zniechęcił. To jednak jest dosyć ciężka praca - fizyczna, przede wszystkim. Oczywiście - w planie jest także degustacja pierników, cały blok spotkań kulinarnych. Poznamy różnorodne smaki toruńskiej „katarzynki".

Zgodnie ze zwyczajem, 25 listopada w dniu Świętej Katarzyny, patronki m.in. uczonych, filozofów, ale także żeglarzy, młynarzy, piekarzy oraz piernikarzy, rozpoczynał się wypiek najsłynniejszych toruńskich pierników – katarzynek.

Szczegółowy program Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki dostępny jest na stronie muzeum.torun.pl

Mówi Małgorzata Mikulska - Wernerowicz

Toruń

Region

Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

2025-11-22, 13:40
Sobotnie sprzątanie to temat rzeka Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

2025-11-22, 12:09
Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

2025-11-22, 11:16
Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Chełmna. Auto dachowało [zdjęcia]

Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Chełmna. Auto dachowało [zdjęcia]

2025-11-22, 11:00
Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupują mieszkanie Bezpłatne porady

Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupują mieszkanie? Bezpłatne porady!

2025-11-22, 08:00
Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. O tym bydgoscy policjanci rozmawiali z młodzieżą

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. O tym bydgoscy policjanci rozmawiali z młodzieżą

2025-11-21, 21:36
Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

2025-11-21, 20:32
W Bydgoszczy czuć już święta Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

W Bydgoszczy czuć już święta! Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

2025-11-21, 19:31
Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

2025-11-21, 18:45

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę