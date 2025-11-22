Toruń już pachnie piernikami. Przez kilka najbliższych dni można je piec z fachowcami!

Toruńskie muzeum zaprasza na słodkie warsztaty/fot. K. Deczyński ze strony Muzeum Okręgowego
Warsztaty, prelekcje, zwiedzanie wystaw oraz degustacje pierników - w Muzeum Toruńskiego Piernika od soboty do wtorku odbywa się Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki. Wydarzenie nawiązuje do wywodzącego się z okresu średniowiecza kultu świętej Katarzyny. Jej imieniny rozpoczynają czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
- Będą warsztaty wypieku pierników - klasycznie - ale będą również warsztaty snycerskie, a formy będzie można przygotować pod okiem specjalistów - zapowiada Małgorzata Mikulska - Wernerowicz, kierownik Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa w Muzeum Okręgowym.
- Ci eksperci to dr Stanisław Kośmiński i Beata Pranke-Zdziebło, jedna z nielicznych kobiet na świecie, która zajmuje się snycerką. Mam nadzieję, że dłuta pójdą w ruch i polecą wióry. Postaram się podpowiedzieć, od jakiej formy najlepiej zacząć, żeby to nie było zbyt ambitne, żeby uczeń się za szybko nie zniechęcił. To jednak jest dosyć ciężka praca - fizyczna, przede wszystkim. Oczywiście - w planie jest także degustacja pierników, cały blok spotkań kulinarnych. Poznamy różnorodne smaki toruńskiej „katarzynki".
Zgodnie ze zwyczajem, 25 listopada w dniu Świętej Katarzyny, patronki m.in. uczonych, filozofów, ale także żeglarzy, młynarzy, piekarzy oraz piernikarzy, rozpoczynał się wypiek najsłynniejszych toruńskich pierników – katarzynek.
Szczegółowy program Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki dostępny jest na stronie muzeum.torun.pl
