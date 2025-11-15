Festiwal Piernika w Toruniu. Dlaczego tak bardzo lubimy toruńskie przysmaki?

2025-11-15, 14:59 Monika Kaczyńska / Redakcja

Tegoroczny Festiwal Piernika na Rynku Staromiejskim Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Specjalne atrakcje potrwają do końca weekendu. Są warsztaty piernikarskie, degustacje i prezentacje tradycyjnych przepisów.

- Pierniki w Toruniu są przez cały rok. Są wyjątkowe, smaczne i robione z sercem. Mają bardzo charakterystyczny smak i zapach. A wszystko dzięki przyprawom, które można obejrzeć na naszych stoiskach - opowiada naszej reporterce jedna ze straganiarek.



- My dopiero przyszliśmy z wnuczką. Na razie rozglądamy się, ale za chwile będziemy robić zakupy - mówi jedna z uczestniczek toruńskiego festiwalu. - Pierniczki uwielbiam, szczególnie serduszka.



W ramach festiwalu są też animacje i spektakle dla dzieci - w tym przedstawienie „Legenda o Katarzynce". Festiwal potrwa do niedzieli (16.11). Stoiska są otwarte w godzinach od 12 do 20.