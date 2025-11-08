Questy to zwiedzanie, ale poza utartymi szlakami. Bydgoszcz i Toruń wciąż mają tajemnice

2025-11-08, 14:40 Elzbieta Rupniewska/Robert Duliński/Redakcja

Nowe Miasto w Toruniu/fot. Kasa Fue/Wikipedia

Premiera sześciu nowych questów odbywa się w ten weekend w Toruniu i Bydgoszczy. Miłośnicy gier terenowych i zagadek będą mieli okazję poznać nowe trasy, które przygotowali dla nich przewodnicy turystyczni z Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy".

W Toruniu premiera wydarzenia odbyła się sobotę, o godz. 10.00. Uczestnicy zwiedzali Toruń - Mokre, Toruń - Nowe Miasto i miejsca związane ze Zbrodnią Pomorską z czasów II wojny światowej.



- Questy to są rymowane zagadki i zabawy, które mają nas doprowadzić do skarbu - bardzo drobnego skarbu, bo jest to charakterystyczna pieczątka. Jest to zwiedzanie miast, miasteczek, a także wsi właśnie w taki niekonwencjonalny sposób. Jestem autorką questu o II wojnie światowej. Historia Torunia to nie tylko Koperniki i piernik, w związku z tym ja wybrałam sobie w tym roku obszar II wojny światowej i Nowego Miasta Torunia, które jest mniej odwiedzane niż, wiadomo, Stare Miasto - mówi autorka Katarzyna Witkowska.



Więcej niżej, w relacji Roberta Dulińskiego.



A o idei nietypowego zwiedzania mówi Leszek Umiński, prezes Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy".



- Zachęcamy, żeby zobaczyć te tereny, które są naprawdę ciekawe, a nie leżą na toruńskiej Starówce. Chcemy naszych gości, ale też mieszkańców wyciągnąć z domu, żeby ludzie troszeczkę zainteresowali się innymi fragmentami miasta. Podczas inauguracji grupom towarzyszą nasi przewodnicy turystyczni.



Dodajmy, że bydgoska inauguracja questów odbędzie się w niedzielę w różnych miejscach, bo uczestnicy wraz z przewodnikami podążą śladami Andrzeja Szwalbego w Ostromecku, a w samym mieście zwiedzą bydgoskie wzgórza i bulwary nad Brdą.



Udział w questach polega na samodzielnym przemierzaniu wyznaczonych tras z aplikacją lub ulotką i rozwiązywaniu zagadek.



Dzięki wsparciu finansowemu bydgoskiego i toruńskiego urzędu miasta, udział w questach jest bezpłatny.