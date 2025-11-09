Zwiedzają Bydgoszcz rozwiązując zagadki. Trzy nowe trasy poza utartymi szlakami [zdjęcia]

2025-11-09, 21:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

W niedzielę po raz pierwszy udostępnione zostały trzy trasy w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Nowe „questy" pojawiły się w Bydgoszczy. To metoda zwiedzania za pomocą rozwiązywania zagadek i poszukiwania skarbów.

W niedzielę po raz pierwszy udostępnione zostały trzy trasy w Bydgoszczy: jedna z nich jest poświęcona bulwarom, kolejne - bydgoskim wzgórzom i historii Ostromecka. „Odkrywcy" mogli je w niedzielę przejść z przewodnikiem. - Jesteśmy z Poznania, specjalnie przyjechaliśmy najpierw w sobotę na inaugurację „questów” toruńskich, a dziś bydgoskich – opowiadali uczestnicy.



W całej Polsce jest już ponad 1500 „questów". W naszym województwie - kilkadziesiąt. Ulotki z trasami można znaleźć na stronie questy.org.pl. W sobotę trzy nowe trasy zostały udostępnione premierowo w Toruniu.



Udział w „questach” polega na samodzielnym przemierzaniu wyznaczonych tras z aplikacją lub ulotką i rozwiązywaniu zagadek.