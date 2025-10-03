Zaglądamy do środka! Kiedyś była tu siedziba dyrekcji kolei w Bydgoszczy, w przyszłości ma być ekskluzywny hotel

2025-10-03, 14:02 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Wycieczka po dawnym budynku dyrekcji kolei w Bydgoszczy. / Fot. Natasza Trzebuchowska

XIX-wieczny budynek przy ul. Dworcowej został wyjątkowo otwarty dla zwiedzających. Chętnych, aby pozwiedzać jego zakamarki nie brakowało.

- Na pewno był funkcjonalny. Miał duże zdobnictwo, co pokazuje, że wykonano go w pruskim kunszcie. Jest też perełkę takiego manieryzmu niderlandzkiego - opowiada Bartosz Masiełajć, przewodnik.



- Tutaj wchodzi się jak do jakiegoś pałacu. Zobaczę to teraz i chciałabym zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało po remoncie - mówili uczestnicy wycieczki po dawnym budynku dyrekcji kolei.



Budynek jest nieużywany od 2011 roku. Kiedyś dach był pokryty łupkiem, wykonanym przez bydgoską firmę. Dzisiaj jest tam blacha z lat 80. XX wieku. Remonty w latach 50. i 70. zmieniły układ budynku.



Trzy lata temu od miasta kupiła go poznańska Grupa Konkret. W zabytkowym budynku ma powstać hotel.