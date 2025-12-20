Przed salą koncertową na Jordankach i na moście przysiadły kolejny anioły. W Toruniu jest ich już dziewięć

2025-12-20, 22:02 Redakcja

Fot. UMT 2025, Agnieszka Bielecka / licencja: CC BY-NC 4.0

Figurki pojawiają się w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów. W kolejce czekają już następne.

Na moście im. Józefa Piłsudskiego pojawił się mały anielski wędrowiec z kijkami do nordic walkingu. Z kolei przed głównym wejściem do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki można podziwiać aniołka z mikrofonem w dłoni.



Warto wspomnieć, że w Punkcie Informacji Turystycznej oraz w lokalach sąsiadujących z figurkami można otrzymać darmową mapę całego anielskiego szlaku. Natomiast wchodząc na www.torunskieanioly.pl lub skanując kody QR znajdujące się przy każdym aniołku – przeniesiemy się na wirtualną trasę, dzięki której możemy nie tylko odwiedzić wszystkie aniołki, ale także dowiedzieć się wielu ciekawostek od toruńskich przewodników.



