Przed salą koncertową na Jordankach i na moście przysiadły kolejny anioły. W Toruniu jest ich już dziewięć
Figurki pojawiają się w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów. W kolejce czekają już następne.
Na moście im. Józefa Piłsudskiego pojawił się mały anielski wędrowiec z kijkami do nordic walkingu. Z kolei przed głównym wejściem do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki można podziwiać aniołka z mikrofonem w dłoni.
Warto wspomnieć, że w Punkcie Informacji Turystycznej oraz w lokalach sąsiadujących z figurkami można otrzymać darmową mapę całego anielskiego szlaku. Natomiast wchodząc na www.torunskieanioly.pl lub skanując kody QR znajdujące się przy każdym aniołku – przeniesiemy się na wirtualną trasę, dzięki której możemy nie tylko odwiedzić wszystkie aniołki, ale także dowiedzieć się wielu ciekawostek od toruńskich przewodników.