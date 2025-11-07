Promocja, która spadła z nieba. Toruńskie aniołki zajmują miasto. Będzie ich więcej

Szósty aniołek zagościł na toruńskiej Starówce/fot. Magdalena Dębczyńska-Wróblewska
Szósty aniołek zagościł na toruńskiej Starówce. Figurkę odsłonięto obok restauracji przy ul. Szumana. W kolejce są już kolejne.
- Dajemy natchnienie wszystkim miejscom, w których ustawiono aniołka - mówi autorka rzeźb, Małgorzata Więcławska-Furyk.
Bartosz Grabarczyk, dyrektor gastronomicznej spółki też jest zadowolony: - Aniołek trzyma pizzę, więc myślę, że fajnie nawiązuje do naszej branży. Jest to coś ciekawego.
- Aniołek, co widać po jego ciele, jest dobrze odżywiony i taki zadowolony. Turyści, mieszkańcy mają mieć atrakcje, przedsiębiorcy chcą tych turystów przyciągnąć do swoich lokali. Jednocześnie jesteśmy w najbardziej anielskim miejscu Torunia. Mamy tu anioła, który wylądował, i jest wielki anielski mural. Tym bardziej nas cieszy, że projekt rozrasta się po całym mieście, i że na obrzeżach starówki także pojawiły się anioły - mówi Łukasz Drygalski z Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Figurki odsłaniane są na starówce w ramach projektu Projekt Śladem Toruńskich Aniołów. Do Biura Toruńskiego Miasto zgłosiło się kolejnych ponad 40 przedsiębiorców zainteresowanych anielską współpracą.
