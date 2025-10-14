Artystyczna wieś Brzózki w gminie Szubin została jednym z Cudów Polski!

2025-10-14, 14:23 Monika Siwak

Tak prezentują się murale w Brzózkach. / Fot. Magdalena Gill

Ta wyjątkowa miejscowość zwyciężyła w kujawsko-pomorskiej odsłonie plebiscytu magazynu National Geographic Traveler. Internauci mogli głosować na trzy atrakcje w każdym województwie. W Kujawsko-Pomorskiem oprócz Brzózek także na pałac w Lubostroniu i zamek w Golubiu-Dobrzyniu.

Ideą konkursu jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie kraju. Wyróżniane są miejsca, które zaskakują, zachwycają i inspirują do podróży poza utartym szlakiem i są wyjątkowe kulturowo, przyrodniczo i historycznie



W malowniczo położonej nad noteckim łąkami wsi Brzózki znajduje się 9 murali inspirowanych pełnymi żywych kolorów obrazami Vincenta van Gogha. Są rzeźby, kapliczki i oczywiście słoneczniki. W tym roku I Festiwal Van Gogha przyciągnął artystów malarzy, pisarzy, wokalistów oraz znawców literatury i filmu.



Tegoroczne głosowanie w plebiscycie cieszyło się rekordowym zainteresowaniem. W sumie oddano 200 tys. głosów. W minionych latach Cudami Polski zostały pałace w Ostromecku i Wyspa Młyńska z Młynami Rothera w Bydgoszczy