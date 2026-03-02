„Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę”. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

2026-03-02, 21:00  Michał Zaręba/DW
Kolejne anioły zdobią toruńską Starówkę/ Fot. Michał Zaręba

Kolejne anioły zdobią toruńską Starówkę/ Fot. Michał Zaręba

Tym razem figurki pojawiły się pod Krzywą Wieżą i na ulicy Szczytnej w Toruniu.

- Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę, bo on podtrzymuje Krzywą Wieżę, która chyli się w jedną ze stron, powodując, że się nie przewróci - Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. - To jest gest, który wykonują także turyści, przyjeżdżający do Torunia - dodaje.

Drugi z aniołów jest związany z działalnością fundatora figurki. Trzyma specjalną tablicę optometrystyczną.

- Każdy pomysł, który powoduje, że na Starówce pojawi się więcej osób, że goście będą chodzili nie tylko głównym traktem, ul. Szeroką, ale także bocznymi uliczkami, jest dobry - podkreśla optometrysta Maciej Karczewski. - Dlatego zaangażowaliśmy się na 100 procent i jest aniołek na ul. Szczytnej - dodaje.

W Punkcie Informacji Turystycznej oraz w lokalach sąsiadujących z figurkami można otrzymać darmową mapę całego anielskiego szlaku. Figurek jest już 11.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.


Relacja Michała Zaręby

Toruń
Kolejne anioły zdobią toruńską Starówkę/ Fot. Michał Zaręba

Region

To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

To edukacyjna ekstraklasa. W Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele najlepszych szkół w regionie

2026-03-02, 21:50
Celnicy z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy

Celnicy z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy

2026-03-02, 20:29
Zapadł surowszy wyrok dla sprawców śmiertelnego pobicia mężczyzny w Toruniu

Zapadł surowszy wyrok dla sprawców śmiertelnego pobicia mężczyzny w Toruniu

2026-03-02, 19:40
Dewastacja w Forcie XI w Toruniu. Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti

Dewastacja w Forcie XI w Toruniu. Wandale zostawili na zabytkowym budynku wulgarne graffiti

2026-03-02, 18:45
Nie żyje Mariusz Długi Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Nie żyje Mariusz „Długi” Dygaszewicz. Fotografa żegnają pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2026-03-02, 18:00
Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

Polskie Radio PiK dotarło do wyników kontroli wyjazdu karetki do 19-letniego Olka z Grudziądza

2026-03-02, 17:13
Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

Nowy prezes Polregio. Na czele zarządu stanął związany z Bydgoszczą Andrzej Pawłowski

2026-03-02, 16:00
Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, odszedł, wykonując pracę, którą kochał

Nie żyje prof. Łukasz Jermacz z UMK w Toruniu. Miał 38 lat, „odszedł, wykonując pracę, którą kochał”

2026-03-02, 15:43
Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

Poszukiwany czterema listami gończymi wpadł przez wykroczenie drogowe. Jechał... jako pasażer

2026-03-02, 14:46

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę