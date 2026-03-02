„Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę”. Nowe przystanki na anielskim szlaku [zdjęcia]

2026-03-02, 21:00 Michał Zaręba/DW

Kolejne anioły zdobią toruńską Starówkę/ Fot. Michał Zaręba

Tym razem figurki pojawiły się pod Krzywą Wieżą i na ulicy Szczytnej w Toruniu.

- Mamy anioła symbolizującego toruńską siłę, bo on podtrzymuje Krzywą Wieżę, która chyli się w jedną ze stron, powodując, że się nie przewróci - Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. - To jest gest, który wykonują także turyści, przyjeżdżający do Torunia - dodaje.



Drugi z aniołów jest związany z działalnością fundatora figurki. Trzyma specjalną tablicę optometrystyczną.



- Każdy pomysł, który powoduje, że na Starówce pojawi się więcej osób, że goście będą chodzili nie tylko głównym traktem, ul. Szeroką, ale także bocznymi uliczkami, jest dobry - podkreśla optometrysta Maciej Karczewski. - Dlatego zaangażowaliśmy się na 100 procent i jest aniołek na ul. Szczytnej - dodaje.



W Punkcie Informacji Turystycznej oraz w lokalach sąsiadujących z figurkami można otrzymać darmową mapę całego anielskiego szlaku. Figurek jest już 11.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.



