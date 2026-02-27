Toruński Kaszownik czeka rewitalizacja. „Fajnie, gdyby było jak w bydgoskim Myślęcinku”

2026-02-27, 18:01  Michał Zaręba / TB
Tak obecnie prezentuje się toruński staw Kaszownik. / Fot. Michał Zaręba

Tak obecnie prezentuje się toruński staw Kaszownik. / Fot. Michał Zaręba

Jego historia sięga średniowiecza. Staw pozwalał na dodatkowe napełnianie wodą miejskich fos. Teraz to miejsce zyska nowy wymiar.

Głosy Torunian w tej sprawie zebrał nasz reporter.

- Fajnie, gdyby powstała tutaj jakaś lodziarnia czy kawiarnia. Tak jak w bydgoskim Myślęcinku - mówi jeden z przechodniów. - Pamiętam, jak jako dziecko tędy spacerowaliśmy. Zupełnie inaczej to wszystko wyglądało.

- Nie przewidujemy takich realizacji, co nie świadczy o tym, że mobilny obiekt gastronomiczny nie mógłbym się tam znaleźć - studzi nieco oczekiwania torunian Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta. - Najważniejszym zadaniem jest zachowanie tego obiektu jako zbiornika wodnego, który trochę nam zarósł. W planach jest zagospodarowanie całego terenu.

Koszt inwestycji szacowany jest na 10 mln zł, z czego 6 mln zł to unijne dofinansowanie. W planach są m.in. oczyszczenie zbiornika, montaż oświetlenia parkowego, nowe nasadzenia, ustawienie ławek i budowa dwóch pomostów. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
