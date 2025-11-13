Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki „Pałuki" i „Pałuki Ziemia Mogileńska" tylko w sieci

2025-11-13, 21:20 Monika Siwak/Redakcja

Ostatnia - pierwsza strona papierowego wydania tygodnika „Pałuki"/fot. Internet

W czwartek, 13 listopada ukazało się ostatnie papierowe wydanie tygodników „Pałuki" oraz „Pałuki Ziemia Mogileńska". W tych czasopismach przez 35 lat opisywano sprawy dotyczące mieszkańców Mogilna, Żnina, Szubina czy Kcyni. Będą istniały w wersji internetowej.

- Wszystko, co piękne kiedyś się kończy - mówi redaktor naczelny czasopisma, Dominik Księski i wyjaśnia, że nie dało się już dłużej utrzymać tygodników z reklam i ze sprzedaży.



- Oba tygodniki w najlepszym okresie swojego istnienia ukazywały się w nakładzie około 12 tys. egzemplarzy. W tej chwili w Mogilnie drukowaliśmy poniżej 2 tysięcy, a Żninie poniżej 3 tysięcy. Zawsze uważałem, że 3 tysiące to jest taka granica, przy której opłaca się wydawać gazeta papierową. Mniejszy nakład po prostu nie jest w stanie utrzymać zespołu dziennikarskiego takiego, jaki byśmy chcieli mieć. Portale, które zamieszczały informacje zdobywane przez naszych reporterów będą działać. Wszystkich, którzy kupowali gazetę zapraszamy do czytania tekstów naszych dziennikarzy na portalach. Papier jest jednak czymś innym niż portal, dlatego żal nam wszystkim, że musieliśmy się z gazetą pożegnać...



Likwidacja papierowej wersji „Pałuk" oznacza zwolnienia dla kilku osób.





Tygodnik, jego naczelny i dziennikarze zdobywali przez lata nagrody, m.in. tytuł gazety lokalnej roku, Złote Pióro Prezydenta dla Sylwii Wysockiej, a Dominik Księski był nominowany do nagrody im. Dariusza Fikusa

Czytelników portali jest więcej niż tych, którzy kupowali gazetę.

Telefony i adres redakcji się nie zmieniają.