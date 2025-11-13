Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki „Pałuki" i „Pałuki Ziemia Mogileńska" tylko w sieci

2025-11-13, 21:20  Monika Siwak/Redakcja
Ostatnia - pierwsza strona papierowego wydania tygodnika „Pałuki"/fot. Internet

Ostatnia - pierwsza strona papierowego wydania tygodnika „Pałuki"/fot. Internet

W czwartek, 13 listopada ukazało się ostatnie papierowe wydanie tygodników „Pałuki" oraz „Pałuki Ziemia Mogileńska". W tych czasopismach przez 35 lat opisywano sprawy dotyczące mieszkańców Mogilna, Żnina, Szubina czy Kcyni. Będą istniały w wersji internetowej.

- Wszystko, co piękne kiedyś się kończy - mówi redaktor naczelny czasopisma, Dominik Księski i wyjaśnia, że nie dało się już dłużej utrzymać tygodników z reklam i ze sprzedaży.

- Oba tygodniki w najlepszym okresie swojego istnienia ukazywały się w nakładzie około 12 tys. egzemplarzy. W tej chwili w Mogilnie drukowaliśmy poniżej 2 tysięcy, a Żninie poniżej 3 tysięcy. Zawsze uważałem, że 3 tysiące to jest taka granica, przy której opłaca się wydawać gazeta papierową. Mniejszy nakład po prostu nie jest w stanie utrzymać zespołu dziennikarskiego takiego, jaki byśmy chcieli mieć. Portale, które zamieszczały informacje zdobywane przez naszych reporterów będą działać. Wszystkich, którzy kupowali gazetę zapraszamy do czytania tekstów naszych dziennikarzy na portalach. Papier jest jednak czymś innym niż portal, dlatego żal nam wszystkim, że musieliśmy się z gazetą pożegnać...

Likwidacja papierowej wersji „Pałuk" oznacza zwolnienia dla kilku osób.


  • Tygodnik, jego naczelny i dziennikarze zdobywali przez lata nagrody, m.in. tytuł gazety lokalnej roku, Złote Pióro Prezydenta dla Sylwii Wysockiej, a Dominik Księski był nominowany do nagrody im. Dariusza Fikusa
  • Czytelników portali jest więcej niż tych, którzy kupowali gazetę.
  • Telefony i adres redakcji się nie zmieniają.
  • Żnin wpisuje się w historię polskiej prasy. To tam wydawana była „Moja Przyjaciółka" jedno z najpopularniejszych przedwojennych czasopism w kraju.

Region

Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu Mamy kolejne Wieści ze Wschodu

Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu? Mamy kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-11-13, 20:45
Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

2025-11-13, 20:00
Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

2025-11-13, 19:37
Rewolucja w leczeniu chorób zakaźnych i antybiotykoterapii. Zjazd ekspertów w Bydgoszczy

Rewolucja w leczeniu chorób zakaźnych i antybiotykoterapii. Zjazd ekspertów w Bydgoszczy

2025-11-13, 18:49
Śliwice. Policjanci zatrzymali 23-latka. Był pod wpływem alkoholu i jechał hulajnogą

Śliwice. Policjanci zatrzymali 23-latka. Był pod wpływem alkoholu i jechał hulajnogą

2025-11-13, 18:12
Wypadek w powiecie lipnowskim: ranna 15-latka zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

Wypadek w powiecie lipnowskim: ranna 15-latka zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

2025-11-13, 17:46
Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich [zdjęcia]

Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich [zdjęcia]

2025-11-13, 17:30
Podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia, gdzie opowiadają o swoich wyprawach

Podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia, gdzie opowiadają o swoich wyprawach

2025-11-13, 15:22
Inowrocławski szpital inwestuje w kardiologię. Powstanie m.in. nowa pracownia elektrofizjologii

Inowrocławski szpital inwestuje w kardiologię. Powstanie m.in. nowa pracownia elektrofizjologii

2025-11-13, 14:29

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę