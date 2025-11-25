Gmina Gniewkowo rozważa zamknięcie dwóch szkół. Uczniów coraz mniej, koszty rosną

2025-11-25, 18:25 Marcin Glapiak/Redakcja

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach/fot. Facebook szkoły

W środę radni Gminy Gniewkowo zdecydują o przyszłości dwóch szkół podstawowych w Kijewie i Gąskach. Sprzeciwiają się temu rodzice uczniów. Nie wykluczają protestów. To kolejne podejście do zamknięcia tych placówek.

- Każda z tych szkół jest warta walki, bo każda szkoła jest ważna - mówi Paulina Dokładna, mama dwójki uczniów, mieszkanka Gąsek. - Szkoła to takie centrum wsi, i oczywiście boimy się o nasze dzieci, o wpływ takiej nagłej zmiany otoczenia.



Burmistrz Gniewkowa, Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz, decyzję o zamiarze likwidacji szkół w Kijewie i Gąska tłumaczy demografią i wysokimi kosztami utrzymania.



- Niestety, demografia nie kłamie. W tym roku, do 30 października w całej gminie urodziło się tylko 42 dzieci, a przypominam, że mamy aż siedem szkół podstawowych, w tym pięć w obszarach wiejskich i dwie na terenie miasta Gniewkowo. Niestety, utrzymanie tych placówek wiąże się z kosztami na poziomie ponad 40 procent całego, 100 milionowego budżetu gminy Gniewkowo.



Warto wiedzieć, że Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kijewie działa od 115 lat.



Decyzja może zapaść na środowej sesji. Temat ten pojawia się w czasie obrad już kolejny raz. W 2024 roku radni odrzucili ten projekt. Jak będzie tym razem? Rodzice są gotowi na protest. Więcej w relacji Marcina Glapiaka.