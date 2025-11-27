Urząd Gminy w Gniewkowie rozpoczyna proces likwidacji Szkół Podstawowych w Kijewie i Gąskach

2025-11-27, 07:50 Marcin Glapiak / Redakcja

Sesja rady gminy w Gniewkowie. / Fot. Marcin Glapiak

Radni większością głosów opowiedzieli się za projektami w tej sprawie. Głosowanie poprzedziła długa i burzliwa dyskusja, w której udział wzięli rodzice uczniów.

- Pani burmistrz! Jest pani rodzicem, tak jak my. I na pewno zrobiłaby pani wszystko dla swoich dzieci. Staramy się, aby te szkoły przetrwały. Prosimy, panowie radni, nie róbcie krzywdy naszym dzieciom - mówili. - Opanujcie się! Radnym się bywa, a człowiekiem się jest.



Rodzice uczniów już zapowiedzieli, że będą się odwoływać od decyzji radnych. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to szkoły w Kijewie i Gąskach zostaną zlikwidowane do 31 sierpnia przyszłego roku.