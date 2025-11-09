Zabójstwo kobiety w Janikowie! Sprawca miał użyć noża, na miejscu pracują służby

2025-11-09, 21:53  Marcin Glapiak/Redakcja
Na miejscu cały czas działają służby

Na miejscu cały czas działają służby

Zwłoki kobiety znaleziono w Janikowie (powiat inowrocławski). Policja zatrzymała mężczyznę. Na miejscu cały czas działają służby. 

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych policja została poinformowana o sytuacji, która wymagała pilnej interwencji - relacjonuje Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - W Janikowie znaleziono zwłoki kobiety. Do sprawy zatrzymany został mężczyzna. Do tej pory pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, pod nadzorem prokuratora. Na pewno czynności służb potrwają do późnej nocy - zapowiada.

Mówi Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Region

Świecie: Samochód dostawczy zjechał z drogi, wjechał na posesję i śmiertelnie potrącił kobietę

Świecie: Samochód dostawczy zjechał z drogi, wjechał na posesję i śmiertelnie potrącił kobietę

2025-11-09, 22:05
Zwiedzają Bydgoszcz rozwiązując zagadki. Trzy nowe trasy poza utartymi szlakami [zdjęcia]

Zwiedzają Bydgoszcz rozwiązując zagadki. Trzy nowe trasy poza utartymi szlakami [zdjęcia]

2025-11-09, 21:00
Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

2025-11-09, 16:00
Wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas. W Grucznie jak w górach [zdjęcia]

Wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas. W Grucznie jak w górach! [zdjęcia]

2025-11-09, 13:06
Godzina dla Marcina. Ekologiczna akcja upamiętniająca zmarłego Marcina Sikorę [zdjęcia]

„Godzina dla Marcina". Ekologiczna akcja upamiętniająca zmarłego Marcina Sikorę [zdjęcia]

2025-11-09, 11:29
Największy gęsinowy festyn w Polsce W świąteczne dni warto przyjechać do Przysieka [rozkład jazdy]

Największy gęsinowy festyn w Polsce! W świąteczne dni warto przyjechać do Przysieka [rozkład jazdy]

2025-11-09, 08:30
Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. Dziecięce Graffiti świętowało [zdjęcia]

Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. „Dziecięce Graffiti" świętowało [zdjęcia]

2025-11-08, 20:50
Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

2025-11-08, 19:20
Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

2025-11-08, 17:30

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę