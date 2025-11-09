Zabójstwo kobiety w Janikowie! Sprawca miał użyć noża, na miejscu pracują służby

2025-11-09, 21:53 Marcin Glapiak/Redakcja

Na miejscu cały czas działają służby

Zwłoki kobiety znaleziono w Janikowie (powiat inowrocławski). Policja zatrzymała mężczyznę. Na miejscu cały czas działają służby.

- Dzisiaj w godzinach popołudniowych policja została poinformowana o sytuacji, która wymagała pilnej interwencji - relacjonuje Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - W Janikowie znaleziono zwłoki kobiety. Do sprawy zatrzymany został mężczyzna. Do tej pory pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, pod nadzorem prokuratora. Na pewno czynności służb potrwają do późnej nocy - zapowiada.