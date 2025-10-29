Prof. Piotr Domeracki w „Rozmowie Dnia"

2025-10-29, 22:12 Agnieszka Marszał / Redakcja

Prof. Piotr Domeracki. / Fot. Zdzisław Nawrat

W świecie, który celebruje życie i promuje wieczną młodość nie ma miejsca na rozmowy o śmierci. Tymczasem świadomość śmiertelności może nadać naszemu życiu sens. O życiu i śmierci rozmawialiśmy z filozofem i etykiem z UMK w Toruniu.

Za dwa dni Wszystkich Świętych. Te najbliższe dni to jeszcze czas porządkowania grobów, kupowanie kwiatów, zniczy. Będziemy w pośpiechu żyć sprawami doczesnymi. Ale już w sobotę, 1 listopada, zadumamy się nad sensem życia. Będziemy wspominać bliskich, którzy odeszli.



- Taka chwila zadumy, zdystansowania się do naszej codziennej krzątaniny, do tej nieustającej gonitwy, jest każdemu z nas bardzo potrzebna - mówi prof. Piotr Domeracki. - Ta zaduma nad cmentarnymi grobami jest nam potrzeba, aby uzmysłowić sobie coś jeszcze. Po pierwsze, że wśród nas nie ma już tych, nad grobami których się pochylamy, a których warto wspomnieć. Druga kwestia jest już natury bardziej filozoficznej. Dotyczy refleksji nad przemijaniem i śmiertelnością. Ten bliżej nieokreślony horyzont śmierci czekającego każdego z nas, wcale nie musi jakoś złowrogo na nas spozierać.



Prof. Piotr Domeracki nawiązał do rozmyślań Marka Aureliusza, który uważał, iż dobrze byłoby, gdyby każdy człowiek swoje życie układał tak, jakby każdy kolejny dzień był jego dniem ostatnim.



- Martin Heidegger całą swoją filozofię usytuował nieomal pod dyktando śmierci. Ale nie po to, aby nas nią przerażać, tylko po to, aby uzmysłowić nam, że człowiek może wyzyskać z samej świadomości własnej skończoności, lepszą jakość swojego życia - mówi toruński profesor filozof. - Nie chodzi o to, aby srodze podchodzić do swoich spraw i usuwać wszystkie kwestie związane z zabawą i swawolą, ale, aby nie zabawić się na śmierć w swoim życiu.



Zdaniem prof. Piotra Domerackiego śmierć ma wzbudzać w nas to, czego nam, zapędzonym współczesnym, szczególnie brakuje, czyli pewnego zatrzymania się na moment refleksji, przemyślenia siebie jako człowieka, który nie tylko z życia ma czerpać, ale także temu życiu i osobom, które w nim funkcjonują, jakąś cząstkę pozostawić.









Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.



