2026-06-05, 12:06 Michał Zaręba/BN

Znamy przyczynę śmierci ofiar wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim/fot. Policja

Utonięcie było przyczyną śmierci ofiar wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim – wykazała sekcja zwłok 54-letniego pasażera oraz 32-letniej kierującej samochodem.

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (30 maja) późnym wieczorem. Kobieta prowadziła auto mimo braku uprawnień, aż w końcu straciła panowanie nad pojazdem. Samochód dachował, a następnie wpadł do bagna.



- Sekcja nie wykazała żadnych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, które byłyby przyczyną zgonu, natomiast biegły lekarz stwierdził cechy śmierci wskutek utonięcia - wyjaśnia Jacek Lasiński, Prokuratur Rejonowy w Rypinie. - W toku dalszych czynności śledczych będą przesłuchiwani kolejni świadkowie. Będzie również powołany biegły z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej, bowiem musimy ustalić stan techniczny tego pojazdu w chwili wypadku oraz ustalić, dlaczego doszło do zjechania z drogi i wjazdu tego pojazdu do zbiornika wodnego - tłumaczy w rozmowie z PR PiK.



Drugi z pasażerów, 48-latek z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przewieziony do szpitala.