Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]
Do groźnego wypadku doszło w niedzielę (19.10.) po godz. 12 w centrum Bydgoszczy. Podczas zderzenia samochodu osobowego oraz auta dostawczego, ucierpiała również tramwajowa wiata.
Jadący od strony ronda Fordońskiego osobowy seat uderzył w forda-busa wjeżdżającego na ul. Jagiellońską z ul. Ogińskiego. Auto osobowe dachowało i uderzyło w wiatę przystanku.
Z informacji przekazanych nam przez policję wynika, że nikt nie ucierpiał. Seatem podróżował tylko kierowca, w busie były trzy osoby - w tym 2-letnie dziecko.