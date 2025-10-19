Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]

2025-10-19, 12:59 Redakcja

Wypadek na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. / Fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę (19.10.) po godz. 12 w centrum Bydgoszczy. Podczas zderzenia samochodu osobowego oraz auta dostawczego, ucierpiała również tramwajowa wiata.

Jadący od strony ronda Fordońskiego osobowy seat uderzył w forda-busa wjeżdżającego na ul. Jagiellońską z ul. Ogińskiego. Auto osobowe dachowało i uderzyło w wiatę przystanku.



Z informacji przekazanych nam przez policję wynika, że nikt nie ucierpiał. Seatem podróżował tylko kierowca, w busie były trzy osoby - w tym 2-letnie dziecko.