Dachowanie na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Kierowca miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami [zdjęcia]

2025-10-19, 12:59 Redakcja

Wypadek na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. / Fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian

Wymuszenie pierwszeństwa - to według ustaleń policji przyczyna wypadku, do którego doszło po godz. 12 w niedzielę (19.10) na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Podczas zderzenia samochodu osobowego oraz auta dostawczego, ucierpiała również tramwajowa wiata.

Jadący od strony ronda Fordońskiego osobowy seat uderzył w forda-busa, który nie mając zielonego światła, wjechał na ul. Jagiellońską z ul. Ogińskiego. Auto osobowe dachowało i uderzyło w wiatę przystanku.



Z informacji przekazanych nam przez policję wynika, że nikt nie ucierpiał. Seatem podróżował tylko kierowca, w busie były trzy osoby - w tym 2-letnie dziecko.



Polskie Radio PiK dowiedziało się, że kierowca forda miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.