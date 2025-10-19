Dachowanie na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Kierowca miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami [zdjęcia]
Wymuszenie pierwszeństwa - to według ustaleń policji przyczyna wypadku, do którego doszło po godz. 12 w niedzielę (19.10) na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Podczas zderzenia samochodu osobowego oraz auta dostawczego, ucierpiała również tramwajowa wiata.
Jadący od strony ronda Fordońskiego osobowy seat uderzył w forda-busa, który nie mając zielonego światła, wjechał na ul. Jagiellońską z ul. Ogińskiego. Auto osobowe dachowało i uderzyło w wiatę przystanku.
Z informacji przekazanych nam przez policję wynika, że nikt nie ucierpiał. Seatem podróżował tylko kierowca, w busie były trzy osoby - w tym 2-letnie dziecko.
Polskie Radio PiK dowiedziało się, że kierowca forda miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.