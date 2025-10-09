Bydgoscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę! Te wydarzenia są specjalnie dla nich [program]

2025-10-09, 15:45 Tatiana Adonis/Redakcja

W poniedziałek (13 października) rozpoczynają się Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów/fot. Tatiana Adonis

Wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne - w sumie prawie 30 wydarzeń. W poniedziałek (13 października) rozpoczynają się Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów. To okazja do nawiązania nowych znajomości i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Organizatorzy zapraszają do Centrum Seniorów „Dworcowa 3”.

- Te dni są naprawdę imponujące - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Proponujemy różne aktywności. Seniorzy mogą wziąć udział w imprezach typowo rozrywkowych, jak chociażby warsztaty czy zabawy taneczne, ale nie zabraknie też informacji o zdrowiu, o bezpieczeństwie, edukacji.



- Drogie koleżanki i koledzy! Pokażmy, że bydgoscy seniorzy są aktywni, pełni energii i przychodźmy na wszystkie wydarzenia. Każdy coś dla siebie znajdzie - zachęca Maria Gałęska, przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów.



Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej dodaje, że uczestnictwo w takich wydarzeniach równa się zdrowie. - Aktywność międzyludzka, nawiązywanie nowych relacji, to wszystko wpływa na zdrowie seniora - wydłuża je.



Wśród ponad 20 partnerów wydarzenia jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w którym październik jest miesiącem seniorów. W tym czasie ZUS zaprasza na spotkania, prelekcje i konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin - od przedstawicieli NFZ, przez bankowców i policjantów. Już jutro (10 października) czekać oni będą w Centrum Pielęgnacji Caritas przy Wyszyńskiego w Toruniu.



Na wydarzenia organizowane w ramach Bydgoskich Dni Seniorek i Seniorów obowiązują zapisy: 52 5858498 lub 52 5859530, 52 5859531



Osobne zapisy są na fordońską potańcówkę: 660473957.



Dni potrwają do 20 października.





PROGRAM





Oto szczegółowy program wydarzeń:





Poniedziałek, 13 października - „Aktywizacja Seniora”





10.00 – 10.05 Powitanie

10.05 – 11.00 „Muzyczne Powitanie” Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy;

11.00 – 11.30 „Wolontariat pomysłem na emeryturę” Dorota Glaza, Biuro Aktywności Społecznej;

11.30 – 12.00 „Osiedlowe Centrum Seniora – miejsce spotkań i rozwijania pasji”, Osiedlowe Centrum Seniora ul. Garbary 2;

12.20 – 13.00 „Na przekór wiekowi” dr Małgorzata Karwowska;

13.00 – 13.50 „Na przekór wiekowi” dr Małgorzata Karwowska;

13.50 – 13.55 Konkurs;

13.55 – 14.00 Zakończenie





Sala warsztatowa

Oferta Osiedlowych Domów Seniora:





10.00 – 12.00 Osiedlowe Centrum Seniora ul. Karpacka 52;

10.00 – 12.00 Osiedlowe Centrum Seniora Nad Kanałem ul. Staroszkolna 10;

12.00 – 14.00 Osiedlowe Centrum Seniora ul. Garbary 2;





Wtorek, 14 października - „Edukacja Seniora”





Sala konferencyjna





10.00 – 10.05 Powitanie;

10.05 – 11.00 „Echo dzikiej przyrody” Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Ogród Zoologiczny;

11.05 – 12.00 „Pułapki współczesnego świata” Komenda Miejska Policji;

12.20 – 13.00 „Trening Pamięci” Małgorzata Kerl – Fundacja Dobre Relacje przez Edukacje;

13.00 – 13.50 „Trening Pamięci” Małgorzata Kerl – Fundacja Dobre Relacje przez Edukacje;

13.50 – 13.55 Konkurs;

13.55 – 14.00 Zakończenie.





Sala warsztatowa





10.00 – 14.00 Konsultacje ekologiczne Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy;





Środa, 15 października - „Bezpieczny Senior”





Sala konferencyjna





10.00 – 10.10 Powitanie;

10.10 – 10.30 „Kliknij zamiast stać w kolejce” - Klaudia Zmarzły Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

10.30 – 11.00 „Bezpieczny senior, czyli jaki? Poznaj swoje prawa” - Marta Burnecka – Szczepańska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

11.00 – 11.30 „Kto powinien wyposażyć swoje mieszkanie w czujki pożarowe” - st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Łojewski Państwowa Straż Pożarna;

11.30 – 12.00 „Rozliczenia podatkowe emerytów i e-urząd Skarbowy” - Jolanta Wojtasik i Andrzej Koczorowski Krajowa Administracja Skarbowa;

12.45 – 13.30 „Profilaktyka chorób odkleszczowych i bezpiecznego grzybobrania” - Katarzyna Nowak Sanepid;

13.30 – 13.55 Konkursy;

13.55 – 14.00 Zakończenie.





Sala warsztatowa





10.00 – 14.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.





Czwartek, 16 października - „Zdrowy Senior”





Sala konferencyjna





10.00 – 10.05 Powitanie;

10.05 – 10.25 „Program Moje Zdrowie” - dr. Agnieszka Bańkowska Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

10.25 – 10.45 „Sezonowe zaburzenia nastroju” - płk mgr Iwona Manos. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

10.45 – 11.20 „Zadbaj o odporność jesienią” - mgr piel. Spec. Żaneta Kuziemska, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

11.20 – 12.00 „Przez żołądek do odporności” - mgr Marta Kiełb 10, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

12.20 – 13.00 „Pęcherz pod kontrolą” - mgr poł. Spec Joanna Sikora, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

13.00 – 13.50 „Aktywność fizyczna jako lekarstwo na jesienną słotę” - mgr Bogumiła Pietrowska, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;

13.50 – 13.55 Konkurs;

13.55 – 14.00 Zakończenie.





Sala warsztatowa





10.00 – 14.00 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy





pomiar ciśnienia,

badanie poziomu glukozy wraz z zaleceniem dietetyka,

poradnictwo w zakresie badania piersi i/lub jąder (nauka na fantomach)





10.00 – 14.00 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy





analiza składu ciała (BMI),

konsultacje z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia,

promocja programu Moje Zdrowie i szeroko pojętej profilaktyki,

Diety NFZ,

Informacje nt. leczenia uzdrowiskowego,

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)





Centrum Kultury Fordon ul. Gawędy 5 (osiedle FORDON)





16:30 „Fordońska Potańcówka” – organizatorzy: Centrum Kultury Fordon, Miejskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Klub Marzenie 50+, Hangar Kultury. Na wydarzenie obowiązują zapisy tel. 660 473 957. Ilość miejsc jest ograniczona.





Piątek, 17 października - „Współczesny Senior”





Sala konferencyjna





10.00 – 10.05 Powitanie,

10.05 – 10.35 „Aktywności Bydgoskiej Rady Seniorów” - Maria Gałęska Bydgoska Rada Seniorów,

10.35 – 11.35 „Ciało w stresie – jak odzyskać wewnętrzny spokój dzięki pracy z ciałem i emocjami?” - dr n. o zdr. Agnieszka Skopowska, Centrum Zdrowia Arcariamed;

11.35 – 12.00 „Styl bez metryki – moda dla współczesnych seniorów” - Izabela Sinko-Lewandowska, Mularoom;

12.20 – 12.50 „Senior w gabinecie kosmetologa” - Kinga Narloch, Clinica Dermoestetica;

12.50 – 13.20 „Senior w gabinecie trychologa” - Paulina Zegarska, Clinica Dermoestetica;

13.20 – 13.50 „Motywacja i mentalność po 60tce”, Dariusz Czermak;

13.50 – 13.55 Konkurs;

13.55 – 14.00 Zakończenie.





Sala warsztatowa





10.00 – 11.25 Bydgoska Rada Seniorów;

10.00 – 14:00 Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z NGO w roku 2026” - Marlena Plebańska, Biuro Aktywności Społecznej;

11:35-13:35 Analiza składu masy ciała - dietetyk mgr Gabriela Szybowska, Centrum Zdrowia Arcariamed;





Sobota, 18 października „Rozrywka Seniora”





Sala konferencyjna





10.00 – 10.05 Powitanie;

10.00 – 10.45 Zajęcia sportowo-taneczne z Akademią Mistrzów Sportu;

11.00 – 11.45 Zajęcia sportowo-taneczne z Akademią Mistrzów Sportu;

11.50 – 12.35 „Slow jogging – japońskie techniki na długowieczność” - Klaudiusz Grabowski;

12:35 –13.50 „Muzykowanie dla każdego” - Hanna Gąsiewska;

13:50 –13:55 Konkurs;

13.55 – 14.00 Zakończenie