Bydgoscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę! Te wydarzenia są specjalnie dla nich [program]

W poniedziałek (13 października) rozpoczynają się Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów/fot. Tatiana Adonis
Wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne - w sumie prawie 30 wydarzeń. W poniedziałek (13 października) rozpoczynają się Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów. To okazja do nawiązania nowych znajomości i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Organizatorzy zapraszają do Centrum Seniorów „Dworcowa 3”.
- Te dni są naprawdę imponujące - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Proponujemy różne aktywności. Seniorzy mogą wziąć udział w imprezach typowo rozrywkowych, jak chociażby warsztaty czy zabawy taneczne, ale nie zabraknie też informacji o zdrowiu, o bezpieczeństwie, edukacji.
- Drogie koleżanki i koledzy! Pokażmy, że bydgoscy seniorzy są aktywni, pełni energii i przychodźmy na wszystkie wydarzenia. Każdy coś dla siebie znajdzie - zachęca Maria Gałęska, przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów.
Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej dodaje, że uczestnictwo w takich wydarzeniach równa się zdrowie. - Aktywność międzyludzka, nawiązywanie nowych relacji, to wszystko wpływa na zdrowie seniora - wydłuża je.
Wśród ponad 20 partnerów wydarzenia jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w którym październik jest miesiącem seniorów. W tym czasie ZUS zaprasza na spotkania, prelekcje i konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin - od przedstawicieli NFZ, przez bankowców i policjantów. Już jutro (10 października) czekać oni będą w Centrum Pielęgnacji Caritas przy Wyszyńskiego w Toruniu.
Na wydarzenia organizowane w ramach Bydgoskich Dni Seniorek i Seniorów obowiązują zapisy: 52 5858498 lub 52 5859530, 52 5859531
Osobne zapisy są na fordońską potańcówkę: 660473957.
Dni potrwają do 20 października.
PROGRAM
Oto szczegółowy program wydarzeń:
Poniedziałek, 13 października - „Aktywizacja Seniora”
10.00 – 10.05 Powitanie
10.05 – 11.00 „Muzyczne Powitanie” Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy;
11.00 – 11.30 „Wolontariat pomysłem na emeryturę” Dorota Glaza, Biuro Aktywności Społecznej;
11.30 – 12.00 „Osiedlowe Centrum Seniora – miejsce spotkań i rozwijania pasji”, Osiedlowe Centrum Seniora ul. Garbary 2;
12.20 – 13.00 „Na przekór wiekowi” dr Małgorzata Karwowska;
13.00 – 13.50 „Na przekór wiekowi” dr Małgorzata Karwowska;
13.50 – 13.55 Konkurs;
13.55 – 14.00 Zakończenie
Sala warsztatowa
Oferta Osiedlowych Domów Seniora:
10.00 – 12.00 Osiedlowe Centrum Seniora ul. Karpacka 52;
10.00 – 12.00 Osiedlowe Centrum Seniora Nad Kanałem ul. Staroszkolna 10;
12.00 – 14.00 Osiedlowe Centrum Seniora ul. Garbary 2;
Wtorek, 14 października - „Edukacja Seniora”
Sala konferencyjna
10.00 – 10.05 Powitanie;
10.05 – 11.00 „Echo dzikiej przyrody” Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Ogród Zoologiczny;
12.20 – 13.00 „Trening Pamięci” Małgorzata Kerl – Fundacja Dobre Relacje przez Edukacje;
13.00 – 13.50 „Trening Pamięci” Małgorzata Kerl – Fundacja Dobre Relacje przez Edukacje;
13.50 – 13.55 Konkurs;
13.55 – 14.00 Zakończenie.
Sala warsztatowa
10.00 – 14.00 Konsultacje ekologiczne Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy;
Środa, 15 października - „Bezpieczny Senior”
Sala konferencyjna
10.00 – 10.10 Powitanie;
10.10 – 10.30 „Kliknij zamiast stać w kolejce” - Klaudia Zmarzły Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
10.30 – 11.00 „Bezpieczny senior, czyli jaki? Poznaj swoje prawa” - Marta Burnecka – Szczepańska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
11.00 – 11.30 „Kto powinien wyposażyć swoje mieszkanie w czujki pożarowe” - st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Łojewski Państwowa Straż Pożarna;
11.30 – 12.00 „Rozliczenia podatkowe emerytów i e-urząd Skarbowy” - Jolanta Wojtasik i Andrzej Koczorowski Krajowa Administracja Skarbowa;
12.45 – 13.30 „Profilaktyka chorób odkleszczowych i bezpiecznego grzybobrania” - Katarzyna Nowak Sanepid;
13.30 – 13.55 Konkursy;
13.55 – 14.00 Zakończenie.
Sala warsztatowa
10.00 – 14.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Czwartek, 16 października - „Zdrowy Senior”
Sala konferencyjna
10.00 – 10.05 Powitanie;
10.05 – 10.25 „Program Moje Zdrowie” - dr. Agnieszka Bańkowska Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
10.25 – 10.45 „Sezonowe zaburzenia nastroju” - płk mgr Iwona Manos. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;
10.45 – 11.20 „Zadbaj o odporność jesienią” - mgr piel. Spec. Żaneta Kuziemska, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;
11.20 – 12.00 „Przez żołądek do odporności” - mgr Marta Kiełb 10, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;
12.20 – 13.00 „Pęcherz pod kontrolą” - mgr poł. Spec Joanna Sikora, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;
13.00 – 13.50 „Aktywność fizyczna jako lekarstwo na jesienną słotę” - mgr Bogumiła Pietrowska, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy;
13.50 – 13.55 Konkurs;
13.55 – 14.00 Zakończenie.
Sala warsztatowa
10.00 – 14.00 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
pomiar ciśnienia,
badanie poziomu glukozy wraz z zaleceniem dietetyka,
poradnictwo w zakresie badania piersi i/lub jąder (nauka na fantomach)
10.00 – 14.00 Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
analiza składu ciała (BMI),
konsultacje z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia,
promocja programu Moje Zdrowie i szeroko pojętej profilaktyki,
Diety NFZ,
Informacje nt. leczenia uzdrowiskowego,
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Centrum Kultury Fordon ul. Gawędy 5 (osiedle FORDON)
16:30 „Fordońska Potańcówka” – organizatorzy: Centrum Kultury Fordon, Miejskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Klub Marzenie 50+, Hangar Kultury. Na wydarzenie obowiązują zapisy tel. 660 473 957. Ilość miejsc jest ograniczona.
Piątek, 17 października - „Współczesny Senior”
Sala konferencyjna
10.00 – 10.05 Powitanie,
10.05 – 10.35 „Aktywności Bydgoskiej Rady Seniorów” - Maria Gałęska Bydgoska Rada Seniorów,
10.35 – 11.35 „Ciało w stresie – jak odzyskać wewnętrzny spokój dzięki pracy z ciałem i emocjami?” - dr n. o zdr. Agnieszka Skopowska, Centrum Zdrowia Arcariamed;
11.35 – 12.00 „Styl bez metryki – moda dla współczesnych seniorów” - Izabela Sinko-Lewandowska, Mularoom;
