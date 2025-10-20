Wiek nie jest dla nich ograniczeniem. Zakończenie Bydgoskich Dni Seniorek i Seniorów [zdjęcia]

2025-10-20, 22:11 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów oficjalnie zakończyła gala w Teatrze Kameralnym/fot.: Izabela Langner

Bydgoskie Dni Seniorek i Seniorów oficjalnie zakończyła gala w Teatrze Kameralnym. Osoby szczególnie zasłużone dla środowiska senioralnego otrzymały wyróżnienia z rąk zastępczyni prezydenta miasta Iwony Waszkiewicz. Podziękowano też wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Seniorady, bydgoskiej imprezy promującej dialog między pokoleniami.

– Chciałabym wszystkim wam życzyć przede wszystkim zdrowia i żebyście byli aktywni każdego dnia. Gdy jechałam dzisiaj, to sobie pomyślałam, że może byśmy wprowadzili myśl przewodnią bydgoskich seniorów, że „aktywny Senior to zdrowy senior” – przemawiała Maria Gałęska – przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów.



– Jesteśmy członkami klubu Złota Jesień, teatru form różnych Nasza Klasa i bawimy się słowem poezją, kabaretem – mówił uczestnik gali.



Gala zakończyła tydzień spotkań tematycznych, warsztatów i prelekcji zorganizowanych w tym tygodniu dla osób starszych w Bydgoszczy. Wydarzenia odbyły się w Centrum Seniorów „Dworcowa 3”.