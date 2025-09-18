Żałoba w domu piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Zmarła jego żona Edyta

2025-09-18, 18:34 Redakcja

Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje/fot. Pixabay

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, zgłoszenie o nagłej śmierci 52-letniej kobiety wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o godz. 15:30.

- W czwartek, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w Brodnicy, w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety - mówi młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. - Przybyły na miejsce lekarstw stwierdził zgon, w związku z czym na miejsce przyjechał też prokurator. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.