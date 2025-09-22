Prokuratura w Brodnicy ustaliła przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

2025-09-22, 17:58 Damian Klich/Redakcja

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy potwierdziła wstępną przyczynę śmierci 52-letniej żony Ryszarda Rynkowskiego/fot.: Pixabay

Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej – tak wynika z przeprowadzonej dzisiaj sekcji zwłok. 52-latka miała żylaki przełyku, które pękły. Na ciele kobiety nie ujawniono również żadnych obrażeń, co ostatecznie wyklucza udział osób trzecich.

Obecnie planowane jest także przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego. Przypomnijmy, żona piosenkarza zmarła nagle, 18 września w mieszkaniu w Brodnicy. Lekarz stwierdził zgon na miejscu, a także wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Wstępna diagnoza została potwierdzona przez Prokuraturę Rejonową w Brodnicy.