Dlaczego umarła żona Ryszarda Rynkowskiego? Nikomu nie zostały postawione zarzuty

2025-09-19, 17:48 Damian Klich/Redakcja

Nikomu nie zostały postawione zarzuty

Lekarz wykluczył udział osób trzecich przy śmierci żony piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. 52-latka zmarła w czwartek w Brodnicy.

- Na razie nieznana jest przyczyna śmierci kobiety - mówi prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Jak dodaje, w Prokuraturze Rejonowej w Brodnicy zostało zarejestrowane postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. - To jest o czyn z artykułu 155. Kodeksu Karnego. Na miejscu zdarzenia w dniu wczorajszym przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i oględziny wewnętrzne zwłok – mówi prokuratorka. - Przybyły na miejsce lekarz oczywiście stwierdził zgon. Na chwilę obecną wykluczył udział w tej śmierci osób trzecich, niemniej jednak zwłoki zabezpieczono i w dniu 22 września zaplanowano oględziny wewnętrzne.



Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci ze względu na nieznaną przyczynę zgonu kobiety. Nikomu nie zostały postawione zarzuty. Nieoficjalnie mówi się o problemach zdrowotnych zmarłej.